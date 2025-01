U prozirnim je vrećicama i jarke boje. Otrov za suzbijanje glodavaca mnogi Zagrepčani nisu prepoznali.

"Liči mi na nekakve tablete", "Djeluje mi kao nekakve šumeće tablete", "A to je ona bomba za kupanje? Ili spužva?", "Izgleda kao neka droga. Da, to je ono što je bilo na vijestima nedavno, da. Pa prepoznala bih sigurno kad bih se malo bolje zabuljila u to", rekli su građani.

Dječak koji je odbio probati navodne bombone koje mu je nudio muškarac bio je opravdano sumnjičav. Jer umjesto slatkiša, u vrećici se krio - rodenticid.

"Rodenticidi su otrovi koji po svom načinu djelovanja pripadaju u antikoagulante. To znači da nakon konzumacije određene količine otrova dolazi do unutarnjih krvarenja. Da je dijete pojelo taj otrov vrlo brzo bi se pokazali simptomi trovanja", rekla je Biljana Apostolska s PMF Sveučilišta u Splitu.

U pakiranjima se nalaze mamci u vrećicama od 10 grama, a primjenjuje se na kućne miševe, sivog i crnog štakora.

"Pa to se nalazi u plastici i stvarno izgleda kao gumeni bombon i to sam stavljao. To se stavlja u kući po podu, ako ima ovih glodavaca, odnosno miševa", rekao je Željko.

"Ne bih rekao da su bomboni. Definitivno ih se ne može lako zamijeniti. Mislim da laže muškarac koji je rekao da nije znao što je", poručio je Marin.

"U svakom slučaju to je vrlo, vrlo opasan otrov", rekla je Apostolska.

A posebno kad završi u krivim rukama. Iako je policija naglasila kako inače nemaju ovakvih slučajeva, valja upozoriti.

"Nikako, nikako, od nepoznatih ljudi ne treba ništa uzimati. Moje mišljenje", nadodao je Marin.

Pogrešna procjena, loša namjera ili tek zabuna - što god bilo ishod će biti koban.

