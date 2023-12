Vozač koji je usmrtio djevojku bio je pod utjecajem droge: Dnevnik Nove TV doznaje što se dogodilo neposredno prije nesreće

57-godišnjak kojeg se sumnjiči da je izazvao nesreću u Tribunju u kojoj je smrtno stradala 19-godišnja djevojka u automobilu nije bio sam. Uz njega su prijavljena još dvojica mladića, 18-godišnjak i 22-godišnjak.

Detalje donosi reporter Dnevnika Nove TV Ivan Kaštelan koji se uživo javio iz Tribunja.

"Mladiće koji su danas također privedeni, njih se sumnjiči za pomaganje počinitelju kaznenog djela koji se dao u bijeg. Javnost je za njihovo sudjelovanje u ovom slučaju saznala dan i pol nakon samog događaja.

Uz informacije koje je policija objavila, doznali smo detalje kako je do nesreće došlo. Trojica muškaraca su bila u bijegu od policijskih službenika, nakon što su izletjeli sa ceste i dali se u bijeg, policijski skužbenici su prekinuli potjeru, pokušali su pomoći djevojci, ali nažalost, nije joj bilo spasa.

Najstariji muškarac za kojeg kriminalističko istraživanje tvrdi da je bio vozač u ovom slučaju, otprije je poznat policiji. U manje od mjesec dana uhićen je s većom količinom različite vrste droge, no on je početak procesa za trgovinu drogom čekao na slobodi, bez vozačke dozvole i pod opojnim sredstvima je počinio ovo djelo. Pogreb nesretne djevojke u Tribunju zakazan je za srijedu, sva adventska događanja do tada su otkazana, izvijestio je reporter.

