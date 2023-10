Novi opasni trend zahvatio i hrvatske učenike: "Utječe na mozak djeteta, izaziva euforiju i konfuzno stanje"

Malene vrećice punjene nikotinom, raznih okusa od mentola do voćnih, dolaze u malim šarenim kutijicama, a stavljaju se između gornje usne i desni. Sadržaj se otapa u ustima i nikotin se apsorbira u krvotok, pojasnila je Dijana Mayer iz Službe za školsku medicinu, mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti HZJZ-a.

Ovaj proizvod koriste pušači za odvikavanje od cigareta, no zabilježeno je da ih sve više koriste djeca od 13, 14 godina. Tolika količina nikotina intenzivno utječe na mozak djeteta i može izazvati euforiju, ali i konfuzno, smeteno stanje, rekao je Ivan Ćelić, psihijatar za ovisnosti o sintetičkim drogama u Klinici za psihijatriju Vrapče.

Mlađima od 18 godina ovaj se proizvod ne bi ni smio prodavati, no Mayer je istaknula kako se prije nekoliko mjeseci pojavio u školama i to "vrlo intenzivno, na to nas posebno upozoravaju nastavnici", naglasila je za HRT.

Nikotinske vrećice vrlo su nalik "snusu", vrećicama duhana za oralnu upotrebu koje su se desetljećima upotrebljavale u Švedskoj, dok je u Europskoj uniji njihova upotreba zabranjena.

Spomenute nikotinske vrećice dostupne su u našoj zemlji na gotovo svakom kiosku, a probali su ih i oni koji nisu nikada pušili. Stručnjaci naglašavaju da, kao i svaki nikotinski proizvod, i ove vrećice izazivaju ovisnost.