FOTO Policija presrela božićne poklone, a kad ih je otvorila - šok: Sve je počelo na naplatnim kućicama

Umaška policija uhvatila je 20-godišnjeg slovenskog državljanina.

Sve se dogodilo na naplatnim kućicama autoceste A9 nedaleko od Umaga, gdje su policijski službenici zaustavili automobil slovenskih registracija. Vozilom je upravljao 20-godišnji Slovenac, dok mu je suvozač bio 22-godišnji sunarodnjak.

Tijekom kontrole iz vozila se širio intenzivan miris marihuane, zbog čega je zatražena sudska naredba za pretragu vozila. U prtljažniku su pronađena dva zamotana paketa, a u svakom po pet manjih pakovanja marihuane, ukupne težine 11,3 kilograma.

Droga Foto: PU istarska

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da droga pripada 20-godišnjem vozaču te da ju je namjeravao dalje preprodavati. Mladić je 30. studenoga u večernjim satima priveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske, a protiv njega je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

Njegov 22-godišnji suputnik ipak nije prošao bez sankcija – kod njega je pronađeno 4,6 grama marihuane za vlastite potrebe, pa je prekršajno kažnjen sukladno Zakonu o suzbijanju zlouporabe droga.