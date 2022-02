Reporterka Provjerenog na zadatku u ilegalni starački dom uspjela je upisati vlastitu majku, i to bez ikakvih dokumenata, samo na temelju njezina imena i prezimena. Večerašnje Provjereno pokazuje kako ilegalni domovi bez dozvole u Hrvatskoj i dalje nesmetano rade.

Zemlja apsurda: reporterka Provjerenog uspjela majku upisati u dom za starije koji službeno – ne postoji! Samo jedan posjet bio je dovoljan da sklopi dogovor, a već pri drugom dobila je račun s pečatom tvrtke koja više ne postoji.

Za upravo takav, o kojem izvještava Provjereno, znaju sve inspekcije, Ministarstvo, pa čak i sud. Ženi koja ga vodi već je jedan, nedaleko od ovog, zatvoren, a Barbari Majstorović Ivezić cijelu priču potvrdile su čak tri bivše djelatnice. Opisale su što se sve događalo iza zatvorenih vrata i kako se brinulo o više od 20 korisnika, a sve su potkrijepile i šokantnim fotografijama.

"Radila sam tri tjedna od 0 do 24. Znači, non-stop. Radila sam medicinsku njegu i običnu njegu. Kad kažem medicinsku njegu, znači bilo je ljudi s ranama, dekubitusima, to sam morala sve sanirati. To je inače posao medicinske sestre, ja sam njegovateljica, ali medicinske sestre nije bilo i ja sam bila prisiljena tim ljudima pomoći", kaže jedna od sugovornica Provjerenog.

Druga bivša djelatnica prisjetila se kako nije bilo niti osnovnih uvjeta za život i rad u domu, poput tople vode ili grijanja. "Vode nismo imali tople, u loncima u kojima sam kuhala sam grijala vodu, nosila je i kupala ljude. Sa džezvom sam polijevala po glavi i kupala tako ljude. Grijanja nije bilo, ja sam se sva isprehladila, troje čarape sam imala tamo. Ti ljudi su bili bez grijanja na minus deset. Žene su spavale u jaknama. Kad sam rekla šefici da ću ja tim ljudima donijeti deku, da im donese deku – to je bila paljba na mene, da šta se ja miješam u njezin posao", ispričala je.

Cijele ispovijesti bivših djelatnica, ali i reakciju suvlasnice doma kada ju je reporterka suočila s činjenicom da je na novinarskom zadatku, pogledajte u večerašnjoj emisiji u 22:45 na Novoj TV.

