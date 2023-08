Mjesecima ne mogu raditi jer im nedostaje - ministrov potpis: "Mnogima je to jedini izvor zarade"

Sudski tumači našli su se u problemima zbog – ministrova potpisa. Naime, svoj mandat sudski tumači moraju produžavati svake četiri godine. Bez rješenja ne smiju raditi, a odnedavno na njega moraju čekati i po nekoliko mjeseci.

Umjesto da promjena donese napredak, dogodilo se upravo suprotno. Taj je postupak ranije tekao bez problema. Sudski bi tumači poslali zahtjev za produžavanje mandata županijskim sudovima i dobili novo rješenje odmah po isteku starog. No, onda je nakon izmjene Zakona o sudovima od 1. siječnja ove godine, produžavanje mandata preuzelo Ministarstvo pravosuđa i stvari su se zakomplicirale.

"Na upite Ministarstvu dobijemo odgovor da je rješenje spremno, ali se čeka da ga ministar potpiše. To traje i mjesecima i tumači u tom razdoblju ne mogu raditi. Mnogim sudskim tumačima to je jedini izvor zarade, žive samo od toga, nemaju nikakav drugi posao. Šteta koju tako nanose sudskim tumačima je ogromna. Ostajemo bez posla po dva mjeseca i više jer ministar nije mogao potpisati rješenje", ispričala je sudska tumačica za DNEVNIK.hr.

Zbog sporosti sustava ispaštaju i građani, koji bez sudskih tumača ne mogu riješiti svoje poslove.

"Osobno sam neki dan dobila upit za kombinaciju svoja dva jezika za koja sam jedina i gospodin ne može riješiti svoj posao u veleposlanstvu jedne zemlje jer jednostavno nema nikoga drugoga s tom kombinacijom osim mene", priča nam tumačica.

Čeka se po dva mjeseca

U Hrvatskoj ima 2265 sudskih tumača. Dio ih je okupljen oko Hrvatske strukovne udruge sudskih tumača (HSUST) koja je upoznata s novonastalim problemom.

"Istina je da više nije kao prije i da tumači koji su namjeravali produžiti mandat moraju duže čekati nego prije. To je, na neki način, i bilo očekivano s obzirom na to da su ti postupci bili raspodijeljeni po županijskim sudovima, a njih je više nego jedno Ministarstvo pravosuđa. Mi smo očekivali da će tempo biti isti kao i do sada, ali nažalost nije", kaže nam Gabrijela Banić, predsjednica HSUST-a, koja je i sama čekala imenovanje dva mjeseca.

Svoj problem su iznijeli i Ministarstvu, koje ih je zamolilo da se još malo strpe.

"Iz Ministarstva smo dobili zamolbu da se strpimo jer se još uhodavaju. No, ne znamo do kada će 'uhodavanje' trajati. Usporava se cijeli sustav i vidi se odmah ako nekoliko sudskih tumača nema u sustavu. Novost nakon izmjene zakona je i što moramo dostaviti policu osiguranja od odgovornosti. To je još jedan dodatni trošak za tumače i usporava cijeli proces. Sve zajedno je otežalo situaciju", zaključuje Banić.