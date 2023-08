Afera u Splitu! Policajac prijatelju otkrio podatke o zlostavljanoj ženi: "Napustila sam ga, a onda sam dobila snimku...''

Splitsko Općinsko državno odvjetništvo podiglo je optužnicu protiv policajca zbog odavanja podataka o zlostavljanoj ženi koje je proslijedio susjedu, a on pak nasilnom suprugu.

Optužnica ga tereti da je u rujnu i listopadu 2021. u policijskom registru pretraživao podatke o ženi koje je fotografirao mobitelom i preko WhatsAppa slao susjedu, a on je zatim te informacije slao njezinu nasilnom suprugu. Nesretna je žena od supruga pobjegla nakon što joj je prijetio.

Uhićeni policajac kolegama je priznao počinjenje kaznenog djela pravdajući se da je to napravio za susjeda kazavši da zlostavljanu ženu ne zna, kao i da nije znao da se radi o podacima koji su službena tajna te da mu je žao zbog toga što je napravio.

Sve se otkrilo kada je zlostavljana žena dobila snimku policijskog ekrana sa svojim podacima iz policije, a i muž joj se u porukama pozivao na te podatke. Zaključila je da je njezin nasilni suprug podatke dobio od nekoga iz policije, pa je sve to tamo i prijavila.

"Suprug me tijekom braka zlostavljao i zato sam ga napustila. No u listopadu 2021. od jedne sam osobe dobila snimku policijskog ekrana sa svojim podacima iz evidencije MUP-a. Istovremeno mi je bivši muž poslao više poruka u kojima se na te podatke pozivao. Zaključila sam da ih je dobio od nekog policajca pa sam MUP-u uputila pritužbu", svjedočila je tijekom istrage žena čiji su podaci zloupotrijebljeni, piše N1.

Policajčev susjed u svom je iskazu rekao kako se sažalio nad prijateljem jer je imao problema u braku. Zato je od drugog prijatelja, koji je radio u policiji, tražio podatke o njegovoj supruzi.

"Rekao sam mu da je to žena s kojom sam ja u vezi te da me zanima hoću li imati problema s njezinim mužem. Prijatelj je na moje inzistiranje snimio ekran policijskog sustava. Iako me upozorio da ih nikome ne pokazujem jer je riječ o osjetljivim podacima, ipak sam ih na kraju proslijedio dalje", opisao je susjed i dodao kako mu je žao što je to učinio.