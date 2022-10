U zadnjih šest dana maskirane skupine čak pet puta su napale prolaznike u Osijeku. Što se u gradu događa, tko stoji iza napada i što čini policija, doznaje reporter Dnevnika Nove TV Tin Kovačić.

U Osječane se uvukao nemir. Posljednjih nekoliko dana često se govori o napadima nekoliko mladića s kapuljačama i premlaćivanju građana na ulicama. Razlozi su nepoznati. Ozljede nerijetko teške, a gospođa Nada svjedoči o šokantnom napadu na svog supruga.

"Tamo su ga napali trojica. Počeli su udarati po kombiju, izvlačit ga iz kombija, međutim on je vrata zatvorio, dao gas i počeo se parkirati tu ispred kuće. Međutim oni kad su vidjeli da se on zaustavio i parkirao, oni su dotrčali s ove strane i napali ga. Kako je on vadio svoje stvari tako su ga s leđa napali. Počeli su ga šakama udarati. Šutati", rekla je Nada Sep.

U tom trenutku ona i kći istrčale su iz kuće, ali napad ne prestaje odmah. "Kći mu je priskočila pomoći jer je jako krvario iz nosa. Bio je pretučen a mladići su počeli bježati prema gore. Ja sam se počela dovikivati s njima da se vrate. Raspravljali su se sa mnom. Uputili mi ružne riječi i zašli u naselje koje je tu malo više", ističe Sep.

Društvene mreže gore. Najviše su zabrinuti roditelji. "Ravnatelji osječkih škola pozvali su i učenike i roditelje na oprez. Savjetuje se da se kreće u grupama, a roditeljima da ako mogu prate djecu u škole. Ali jasno i poručuju: Ne treba dizati paniku", izvijestio je reporter Dnevnika Nove TV Tin Kovačić.

Priča se raširila gradom pa su Osječani na oprezu. "Mislim da je tu zakazao roditeljski odgoj", smatra Ivica Holjevac. Danica Oros pak smatra da bi policija trebala biti ispred škole u vrijeme kada idu prvu smjenu i drugu.

Iz policije stižu informacije da su za neke od napada pronašli počinitelje te da su trojica osumnjičenika trenutačno pod istragom. Policija ne može sa sigurnošću reći da su napadi povezani te se ne može znati je li riječ o istoj grupi napadača. Jer neki su slučajevi potpuno izolirani od drugih.

"U posljednjih tjedan dana, od prošle subote, imali smo prijavljenih pet napada na osobe. Jedan napadač nam je u bijegu, ali za njim su poduzete sve mjere traganja. Moram reći da policija radi svoj posao, da smo intenzivirali ophodnje u Osijeku", zaključila je glasnogovornica PU osječko-baranjske Edita Roterbauer.

Osječani se nadaju da će upravo te ophodnje pomoći da se nasilje konačno makne s gradskih ulica.

TikTok izazov?

Pročelnica Zavoda za dječju i adolescentnu psihijatriju Katarina Dodig Ćurković je za Dnevnik Nove TV kazala da je moguće da je opet riječ o nekakvom TikTok izazovu. "Često se radi o želji za pozornošću i da se dođe u medije. S druge strane vidimo potpuni izostanak odgovornosti za takvo ponašanje. Često djeca danas smatraju da nema nikakve odgovornosti za stvari koje učine, a nisu dobre", pojasnila je Dodig Ćurković.

Kaže da je pitanje radi li se o istim počiniteljima. "Ono što ja čujem u svom radu - došlo je do širenja informacija preko društvenih mreža da se radi o različitim djelima - je li to silovanje, pokušaj silovanja, napad na mlađu ili stariju osobu. Stanje je unijelo ogroman nemir i kaos u društvu koje je i onako pod stresom", upozorava Dodig Ćurković.

Osvrnula se i na konzumaciju droga kod mladih. Dodig Ćurković kaže da se i u ovim napadima može raditi o utjecaju droga. "Prema mojim iskustvima, u današnje vrijeme u kojem živimo - djeca znaju sve: kako nabaviti drogu, koju vrstu, gdje to mogu dobiti", rekla je Dodig Ćurković.

Kada upita djecu znaju li nešto o drogama, odgovaraju joj "pa doktorice, nema gdje ne možete pronaći drogu, to je barem danas lako". Upozorava na činjenicu da, ako se i radi o izazovu, mogao bi netko nekoga doista napasti, a društvo bi pomislilo da je to "još jedna glupost i nitko neće reagirati, a može završiti tragično".

Ima i poruku za sve roditelje. "Bavite se s djecom, kontrolirajte što rade u slobodno vrijeme", poručila je. No, isto tako ističe da roditelji ne mogu sve sami. "Sustav treba prepoznati da kuća ide od temelja do krova. Temelj su djeca. Djeca su nam danas u jednom dosta poražavajućem stanju i već je pet do dvanaest da se krenemo baviti s djecom", zaključila je Dodig Ćurković.

