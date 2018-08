Mislav Bago je uživo u Dnevniku Nove TV analizirao situaciju u Uljaniku i 3. Maju. Rekao je da su igre s Dankom Končarom kupovanje vremena te da će brodogradilišta najvjerojatnije ići u stečaj ili da će se izraditi izmjena zakona o lex Agrokoru. Također je komentirao poreznu reformu te je rekao da je MInistarstvo financija izgubilo medijsku bitku po pitanju uređivanja minimalne plaće za poduzetnike. Transkript analize možete pročitati ispod.

Mislave, je li brodogradnja novi Agrokor ove Vlade?

Ona to već je, samo to u Vladi neće to javno reći. Lampica za crveno već je odavno upaljena. Možda bih rekao da je ta lampica upaljena još u veljači, kada je Uljanik gotovo na naguranac dobio kredit. Tada je vatra privremeno ugašena. Sjetimo se tog vremena, kada je u fokusu bio Agrokor i Vladi nije trebao još jedan velik slučaj.

No, čini mi se, bez obzira kako gledamo na sve što traže radnici, da je najveća odgovornost na Upravi, koja je očito posljednjih mjeseci bila netransparentna prema javnosti i prema Vladi.

Sada praktički imamo situaciju u kojoj se spašava brodogradnja u koju se od 1992. godine 'upucalo' 30 milijardi kuna, a vidimo da dva brodogradilišta s 4.000 zaposlenih svaki put proizvedu brod na koji zbog kašnjenja moraju platiti penale te ništa ne zarađuju.

Što država može učiniti? Čini se da su im ruke vezane?

Apsolutno. Po europskim kriterijima, država više ne može, kao što je radila prijašnjih godina, davati novac bez ikakvih garancija. Dakle, na to možemo zaboraviti. U veljači su dobili zadnji kredit i pravila su jasna.

Te bočne igra preko Danka Končara su samo kupovanje vremena. Ili će se ići izraditi izmjena zakona o lex Agrokoru, kojom će se promijeniti kriteriji ulaska tako da bi Uljanik mogao prijaviti, ili će se ići u stečaj te će državi na naplatu doći, ako se ne varam, pet milijardi kuna državnih jamstava. To će povećati državni dug, udaljiti Hrvatsku od ulaska u eurozone. Postoji predstečajna nagodba te se može malo, da to tako kažem, surfati ali bojim se da za to postoji mali prostor.

Najesen dolazi porezna reforma koja je zbog ideje o minimalnoj plaći direktorima podijelila koaliciju. Kako bi to moglo završiti?

Da povežem poreznu reformu i brodogradilišta, naplata od pet milijardi kuna državnih jamstava jednaka je svim poreznim rasterećenjima ministra Zdravka Marića. Prema tome, stečajem brodogradilišta sve bi bacio u vodu.

Što se tiče promjena, svi su skočili na zadnje noge zbog uređivanja minimalne plaće za poduzetnike. Mislim da je Ministarstvo financija izgubilo tu medijsku bitku jer su poduzetnici počeli govoriti da ih se guši, a da su oni ti koji žele krenuti naprijed. Ministar je možda u fokusu imao ideju da tim potezom spriječi ljude u područjima poput ugostiteljstva i iznajmljivanja apartmana da opetovanim otvaranjima novih tvrtki svake godine izbjegnu plaćanje poreza. Oni su nelojalna konkurencija svima onima koji danas-sutra žele stvarati dodatnu vrijednost.

Znamo da će plaće rasti onima koji imaju najviše, a hrana će možda biti jeftinija. Ostaje pitanje hoćemo li mi svi to u svome džepu osjetiti. Znate i sami da s padanjem PDV-a ne moraju uvijek pasti i cijene.



