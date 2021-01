HDZ-ove političke rane su otvorene. Problematični su imovina sisačko-moslavačkog župana Ive Žinića i namještanje poslova gradonačelnika Požege Darka Puljašića. Pitanje je samo hoće li birači ovoga puta kazniti stranku ili će ona opet proći neokrznuto.

Požega i Sisak otvorene su političke rane za Hrvatsku demokratsku zajednicu. Imovina sisačko-moslavačkog župana Ive Žinića, laganje u imovinskoj kartici, prikrivanje imovine. Zatim Požega i namještanje poslova u režiji gradonačelnika i donedavnog saborskog zastupnika Darka Puljašića.

Reporter Dnevnika Nove TV Mislav Bago osvrnuo se na moguće posljedice ovih afera po vladajuću stranku.

Slučaj Žinić

''HDZ-ovci su procijenili da je dovoljno da ga maknu sa čelnog mjesta predsjednika županijske organizacije, ali im ne smeta da i dalje bude HDZ-ov župan. On je nanio veliku štetu HDZ-u, lagao je u imovinskoj kartici, a zapravo najspornije ostaje pitanje tog stana kojega nije ni prijavio u imovinskoj kartici'', rekao je Bago.

Još spornije je, kaže, činjenica da je pitanja o tome prije godinu i pol saborski zastupnik Željko Lenart poslao u dva kabineta, one ministra državne imovine i ministra branitelja. Sad se postavlja samo pitanje - je li moguće da ministri nisu znali što se događa u njihovom ministarstvu pa nisu odgovorili, što govori kako i na koji način oni upravljaju svojim ministarstvom ili, što je još gore, da su znali za to pitanje, a zataškavali su i nisu htjeli poslati odgovor saborskom zastupniku.

No, uskoro će se doznati jesu li ministri to zataškavali ili nisu znali o Žinićevoj imovini. ''On napušta politiku, ali HDZ ostavlja u nemogućoj situaciji, moraju izabrati kandidata koji će voditi politiku da se opere od HDZ-ove vladavine i župana Žinića'', komentira.

Požeški problem

Drugi je problem Požega, točnije tamošnji gradonačelnik Darko Puljašić koji je ekspresno izbačen iz Sabora od strane stranačkih kolega. Naime, Puljašić je bio na HDZ-ovoj listi iako se vodila otvorena istraga protiv njega. ''Premijer Andrej Plenković pokušao se pravdati da je jedan kandidat otpao pa su morali pronaći novoga kandidata koji će predstavljati Požegu. To svakako nije argument, zato što su znali da je Puljašić pod istragom, no svejedno su ga uvrstili na listu. On i dalje vlada Požegom iako se ta činjenica mjesecima znala unutar njihovih organizacija, a ništa se nije poduzimalo'', objasnio je Bago.

Čelnik HDZ-a, Andrej Plenković i ovoga je puta imao isti odgovor kao i nakon svake afere koja je otkrivena među njegovim stranačkim kolegama – ''neka oni sami dokazuju, objašnjavaju javnosti što je točno u imovinskim karticama, što ima, a što nema''.

''Bitna je stvar što Plenković, koji je već pet godina predsjednik stranke, nema alibi. Oni nisu dužnosnici koji su nekoga naslijedili, to su njegovi ljudi, a pitanje je kolika je šteta koja je nanesena HDZ-u'', rekao je Bago.

