Posljednjih dana otkrivaju se brojni zapanjujući detalji nekretninske afere u kojoj se našao sisačko-moslavački župan Ivo Žinić.

Osim što se obitelj besplatno koristi državnom kućom, otkrilo se da Žinić bespravno koristi i državni stan u Zagrebu, a obitelj ima kuće i u svom vlasništvu. Stan od 76 kvadrata, Žinić je dobio još prije 26 godina na korištenje od Zagreba. Stan je u međuvremenu preuzelo Ministarstvo hrvatskih branitelja, koje je 2013. godine pokrenulo Žinićevo sudsko iseljavanje.

No Žinić nije iseljen iz državnog stana u Zagrebu zbog nevjerojatne proceduralne pogreške, pišu 24 sata. Naime, 2016 godine sud je odlučio da Žinić mora van iz državnog stana jer na to nema pravo, ali je presuda pala 2018. godine na drugom stupnju na Županijskom sudu u Zadru. No ne zato što je dokazao da ima pravo koristiti taj stan.

Radilo se o proceduralnoj pogrešci jer tuženici nisu primili obavijest o tužbi jer im je išla dostavnica umjesto osobne dostave, kako je zakonom propisano, rekao je Denis Klarendić, glasnogovornik zadarskog Općinskog suda koji je imao uvid u spis. On je objasnio da su tom pogreškom tuženici propustili rok za žalbu i zato je predmet vraćen u Zagreb na ponovno odlučivanje.

Žinić je predao i zahtjev za kupnju stana prije godinu dana na ročištu ponovljenog suđenja na kojem je dogovoren zastoj, odnosno vrsta odgode. Sud je, naime, morao provjeriti o čemu je riječ i od tada provjerava, a postupak je zamro. Osim toga, Žinić je za taj stan ostao dužan i za najamninu državi, službeno je potvrđeno iz Ministarstva hrvatskih branitelja, pišu 24 sata.

Na ime korisnika zadužen je iznos najamnine od 15 kuna po četvornom metru neto korisne površine, koju je korisnik dijelom platio te je zadnja rata uplaćena u prosincu 2020. godine. Dug iznosi 26.920 kuna, pišu 24 sata.

Stan je površine 82,28 četvornih metara.