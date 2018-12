Za one koji ne prate političku scenu - HSLS s Bandićem podupire Vladu HDZ-a. HNS s HDZ-om upravlja Vladom, a u zagrebačka gradska Skupštini je protiv Bandića koji u Saboru podupire Vladu HNS-a i HDZ-a. Nije vam ništa jasno? Mislav Bago objašnjava ovu zavrzlamu - svatko sa svakim u državi, nitko ni s kim u Zagrebu?

''Teško da se ovo može ikome objasniti. To ima samo u Hrvatskoj, samo u Zagrebu – ti odnosi, neprijatelji i prijatelji na razmaku od par stotina metara'', rekao je Mislav Bago u Dnevniku Nove TV. No kako je sve to prošlo i kako će funkcionirati grad Zagreb nakon usvajanja proračuna, razgovarp je sa zamjenicom graodnačelnika Milana Bandića, ženom koja u ovom trneutku upravlja Zagrebom Jelenom Pavičić Vukičević.

Koliko su koštala ova tri zastupnika?

Oni nisu koštali naravno ništa. Ali, dok župan Komadina u Primorsko-goranskoj županiji iz drugog pokušaja usvaja proračun, njemu se ne postavlja ovakava pitanja, pa je vrlo indikativno da se ona postavljaju samo nama u gradu Zagrebu.

Hoćete reći da su oni glasali zbog projekata, ljubavi, zbog Zagreba, zbog stabilnosti ili?

U proračunu gdje od osam milijardi kuna 950 milijuna kuna izdvajamo za dječje vrtiće, gdje izdvajamo za niz socijalnih programa, gdje imamo i stanogradnju i škologradnju, gdje se dobro živi. Da, mislim da se glasa za proračun, iz ljubavi prema Zagrebu i Zagrebčanima.

Iskustvo Milana Bandića u zadnjih 18 godina pokazuju da ljudi koji su njega nagradili na neki način, da je on njih donirao, preko grada ili gradskog Holdinga. Vi sad hoćete meni reći da se to neće dogoditi u slučaju ova tri vijećnika?

Ne znam o kakvim donacijama pričate.

O sinekurama za početak.

Zaista Vam nemam na to što odgovoriti.

Vi meni jamčite da ti ljudi ili njihovi najbliži neće imati nikave poslovne odnose s Gradom ili Holdingom u sljedećem razdoblju?

Ne, sasvim sigurno neće.

Znate zašto Vas to pitam? Vama je bilo sasvim transparentno što ste imali koaliciju s Neovisnim za Hrvatsku. Potpisali ste neku platformu i tu su neki projekti, provodili ste, pa niste provodili, pa ste im poslali šut kartu. Ali ti ljudi su preko noći preokrenuli kaput. I naravno da se postavlja sumnja da ti ljudi nisu na neki način politički kupljeni.

Ne radi se doista o političkoj kupovini. Radi se o tome da smo u svom proračunu za 2019. godinu odgovorili na najbitnije teme i najbitnije probleme naših sugrađana. I mislim da su gradski zastupnici pokazali itekako odgovornost, dok smo tjednima bili svjedoci da su iz njihovih političkih stranaka, pa i putem medija, da su se ljudi prozivali, da se zapravo stvarala jedna klima koja je onemogućavala gradske zastuonike da kvalitetno prouče proračun i da kvalitetno na njega odgovore.

Neki suradnici Milana Bandića su mi rekli da je ključan bio današnji njegov dolazak. Koliko je to bilo, da kažemo gusto? Je li bio presudan danas njegov dolazak na izglasavanje proračuna?

Naravno da je uvijek važan dolazak gradonačelnika na Gradsku skupštinu. Moram reći da je gradonačelnik bio na zastupničkim pitanjima, na raspravi o proračunu gradonačelnik nije bio i mislim da su zastupnici itekako kvalificirano razmislili i donijeli svoju odluku.

Je li gradonačelnik razgovarao s nekim od ova tri vijećnika, recimo bivši glavni tajnik HSS-a rekao je danas da ga je život natjerao da digne ruku za proračun?

Ne mogu to kometirati, jer to nisam vijdela. Ali po mojim saznanjima, oni se danas niti proteklih dana nisu susreli s obzirom na to da je gradonačelnik bio u bolnici.

Je li premijer Andrej Plenković utjecao na današnji rezultat ishoda u smislu da je on pokušao zajedno s gradonačelnikom utjecati na neke vijećnike da dignu ruku za proračun.

Čula sam i takve konstrukcije. No meni se ipak čini da premijer u našoj zemlji ima puno važnijeg i pametnijeg posla nego da lovi gradske zastupnike u Skupštini.

Jeste baš sigurni u to?

Prilično sigurna.

Vi ste sada prvi čovjek grada Zagreba. Do kada ćete upravljati hrvatskom metropolom?

Ja sam samo zamjenica gradonačelnika, s ovlastima potpisivanja dokumenata koje će već u utorak nastaviti potpisivati gradonačelnik grada Zagreba. On je jednako tako mogao otići na put ili na primjer dobiti gripu. Onda se ne bi postavljala ovakva pitanja.

Činjenica je da je bolestan. Koliko to njegovo zdravstveno stanje može utjecati na upravljanje grada?

Njegovo zdravstveno stanje je bilo vrlo ozbiljno, no dobro se oporavlja i liječnici su nam danas rekli da će već u utorak biti u svojoj funkciji.

U istom ritmu kao i prije ili ćemo ga viđati manje?

To ćemo tek vidjeti ali za očekivati je da će nastaviti u svom tempu.

