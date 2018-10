Vlada u srijedu Saboru na usvajanje šalje dugo očekivanu mirovinsku reformu. Njezina primjena počinje već dogodine, a sada se već zna da ćemo od 2031. godine u mirovinu ići sa 67 godina te da će svi umirovljenici uz mirovinu moći i raditi.

Nova pravila odlaska u mirovinu odnose se na više od milijun i pol radnika. Kakva će im biti mirovina ovisi o tome koliko su radili i kakvu su imali plaću. Ipak, ključna je godina u kojoj su rođeni.

Prva generacija spada u razdoblje od 1951. do 1962. godine. Uplaćivanje u prvi stup im je bilo obavezno, a u drugi je bilo dobrovoljno. Ako su odabrali ostati u prvom stupu, sav novac kojeg su štedjeli u drugom stupu daju državi, a zauzvrat dobivaju 27 posto dodatka. Ako se odluče ostati u drugom stupu, za sav iznos koji su do 2001. odlučili uplatiti na osobni račun dobivaju 27 posto dodatka.

Druga generacijska skupina spada u razdoblje od 1962. pa sve do danas. Njoj je uplaćivanje u prvi i drugi stup bilo je obavezno. Njima se nudi ova ista mogućnost kao i starijim radnicima: ostanu li u prvom stupu, sve što su uštedjeli u drugom stupu daju državi i dobivaju dodatak od 27 posto.

Isto vrijedi i za one koji imaju želju ili mogućnost ostati u drugom stupu, a to su radnici s visokim plaćama. Za sve što su uplaćivali do 2001. godine, država im daje dodatak od 27 posto, a sve od 2002. dobit će dodatak od 20,35 posto.

Postoji još jedna mogućnost. Oni koji su otišli u mirovinu i žele sav ušteđen iznos u drugom mirovinskom stupu, mogu dobiti 15 posto njega. Također, u tom slučaju će mirovina iz drugog stupa biti umanjena za 15 posto.

Najveći problem mirovinskog sustava je što većina umirovljenika već spada pod socijalnu kategoriju. U ovome trenutku 247.000 umirovljenika ima prosječnu mirovinu od 1.561 kuna, a prosječna mirovina je 2.075 kuna.

Njima država također nudi mogućnost da sve što su zaradili u drugom stupu prebace ili daju državi te zauzvrat dobiju dodatak od 27 posto. Međutim, postoji bojaznost da mnogi od njih imaju toliko malen postotak plaće da nisu uspjeli osigurati minimalnu ili prosječnu mirovinu. U tom slučaju, država im želi osigurati najnižu mirovinu. Sva razlika, koja i ne postoji, namirit će se iz državnog proračuna.

Na alarmantnost brojki ukazuje činjenica kako već sljedeće godine tisuću radnica i radnika odlazi u mirovinu upravo iz te kategorije. Za dvije godine u mirovinu odlazi tri tisuće radnika, a iz godine u godinu taj broj će progresivno rasti.



