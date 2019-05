Mirovinska reforma podijelila je i vladajuću koaliciju! Milan Bandić i Milorad Pupovac - protiv su da svi rade do 67 godine. Pitanje je odakle sada takav preokret - U saboru su njihovi zastupnici digli ruku za mirovinsku reformu.

A sada se dvojac Bandić - Pupovac predomislio.

"Postoje ljudi poput nas koji rade na fakultetima i to možemo, ali postoje ljudi koji rade teške poslove i kojima je život do 67 ozbiljno narušen zdravstveno i na druge načine. Moramo o tome voditi računa", rekao je Milorad Pupovac.

Na pitanje kako onda to da su njegovi ljudi svejedno za to glasali u Saboru, Pupovac je rekao kako "budući da naše primjedbe nisu uvažavane i nije tome dana prilika onda je vrijeme da se upozori i skrene pažnja na to."

"Bitnije od toga da li idete sa 67, 65 ili 60 godina u mirovinu je sa kojom startnom osnovicom idete u mirovinu. To je pitanje svih pitanja. Mi smo apsolutno protiv toga da se uz ovako male mirovine ide sa 67 godina u mirovinu", rekao je pak Milan Bandić.

"Svako ima pravo kazati što misli ali parlamentarna većina je podržala takvu reformu i u pripremama i u hrvatskom saboru", odgovara im Andrej Plenković.

Darinko Kosor podsjeća kako je SDP taj koji je donio odluku da se ide u mirovinu sa 67 godina.



"Gospodin Bandić je isto potekao iz SDP-a. Faktički je SDP predlagač tog zakona. A sad imate Miranda Mrsića, i Bandića i Bernardića koji su svi protiv tog zakona. A svi su potekli iz SDP-a", rekao je Darinko Kosor.

U SDP-ovoj koaliciji bio je i HNS.

"Mi u HNS-a smo smatrali kako je nužno da dođe do reforme i da ne treba tu stati. I od 2014. kad smo bili i u vladi s SDP-om smo isto tako mislili. A vidim da su i oni i neki drugi kolege promijenili mišljenje. To vjerojatno treba gledati u kontekstu izbora", objasnio je pak Stjepan Ćuraj.

Pupovac uvjerava kako ovo nema veze s izborima. A premijeru poručuje..

"Ako neko misli da naknadana pamet nije relevantna, mi ćemo reći da jeste relevantna."

