Bruse se posljednji detalji mirovinske reforme. Čini se da je Vlada našla rješenje problema dodatka od 27 posto i nepravde koja pogađa sve rođene od 1962. godine pa nadalje.

Plesačica ansambla Lado Jasenka ove je godine otišla u prijevremenu mirovinu i među prvima osjetila nepravdu mirovinskog sustava. Morala je štedjeti u dva stupa, a rođena je 1962. godine pa je ostala bez dodatka od 27 posto i dobila puno manju mirovinu od samo godinu dana starije kolegice.

"Njezina mirovina je 1200 kuna veća od moje, a radile smo isti posao, u istoj kategoriji i skoro s istim brojem godina otišle u mirovinu, a 1200 kuna je za jednog umirovljenika puno", kazala je Jasenka Blažon, umirovljena plesačica ansambla Lado.

Nepravdu Vlada kani ispraviti tako što će i svi rođeni od šezdeset i druge nadalje moći odabrati povratak u samo prvi stup. Oni koji ipak ostanu u dva stupa dobili bi dodatak od 27 posto na iznos koji su uplatili u prvi mirovinski stup do 2002. godine. Na iznos koji su uplatili u prvi stup od te godine dobili bi dodatak od 20 cijelih 25 posto.

Građani izjednačeni neovisno o godištu

Ideja je stigla od partnera iz HSLS-a. "Ovim našim prijedlogom će građani bit izjednačeni neovisno o godištu i odlasku u mirovinu, a pretpostavljamo da će onda sa tim modelom dvije trećine i više ljudi ostat u drugom stupu da će drugi stup imat svoj smisao i u budućnosti i za buduće generacije", kazao je Darinko Kosor, predsjednik HSLS-a.

Mirovinski stručnjak Nestić smatra da će se povratak u prvi stup isplatiti onima koji su imali male plaće dok će oni s velikim primanjima dobiti veću mirovinu ako ostanu u dva stupa. Problem je, kaže, sa svima između te dvije krajnosti.

"Za velik dio ljudi će bit vrlo teško procijenit koja im je varijanta povoljnija oni nemaju dovoljno ili znanja, ne mogu procijenit osim toga svaka naknadna promjena u sustavu a iskustvo nam govori da svake godinu dvije imamo neku promjenu utječa na taj izbor", kaže Daniel Nestić s Ekonomskog instituta u Zagrebu.

Kako bi više ljudi ostalo u oba stupa, partneri iz HNS-a predlažu da štediše u oba stupa mogu odabrati da im se 15 posto štednje iz drugog stupa isplati odjednom. "Mirovinska reforma mora imati za cilj omogućiti veće mirovine ljudima, naravno ne smije ubit zagušti proračun, ali nijedna od ovih varijanta to ne čini", dodaje Nestić.

Jasenka Blažon je pisala i resornom ministru kad je otkrila mirovinsku nepravdu. Odgovorio joj je da se strpi jer se priprema rješenje pa Jasenka sada strpljivo čeka.

3000 žena do 2020. godine

Ministar rada i mirovinskog sustava Marko Pavić je za Dnevnik Nove TV kazao kako se radi o jednom od 17 slučajeva u kojima su građani u toj poziciji.

"Takvih će biti 3000 žena do 2020. godine. Ni jednom ministru se ne radi mirovinska reforma, ali upravo zbog ljudi poput gospođe Jasenke ulazimo u nju i ona i sve ostale žene koje će ići u prijevremenu mirovinu moći će ostvariti tih 27 posto i izjednačiti se s njihovim kolegama iz prvog stupa. Ono što bih svakako htio istaknuti kako bih umirio gledatelje je da cijelu mirovinsku reformu radimo da mirovine budu veće, da budu adekvatne ali istodobno da cijeli sustav bude održiv, dakle da proračun to može podnijeti", kazao je Pavić.



"Za sadašnje umirovljenike smo pripremili porast mirovina. Nedavno smo imali 2,75 posto porasta. U dvije godine mandata vlade Andreja Plenkovića imali smo 6,3 posto, obećali smo 5 posto. Dakle, maksimalno radimo na tome da sadašnje mirovine rastu. One mirovine koji imaju 248 tisuća ljudi, a koji imaju minimalne mirovine, s 1. srpnjem iduće godine povećat ćemo za tri posto. Najosjetljivija skupina je skupina poput gospođe Jasenke, oni koji idu u sljedećih 10 do 15 godina u mirovinu. Vlada, odnosno moje ministarstvo, ne odustaje od mogućnosti da ljudi imaju pravo izbora iz drugog u prvi stup", dodao je ministar Pavić.

40 milijardi kuna do 2040. godine

Pavić smatra da se ne radi o popuštanju koalicijskim partnerima već dogovoru i najboljem rješenju. "Dogovor je u sljedećem formatu: dodatak od tih 27 posto košta 40 milijardi kuna do 2040. godine ali s tim dodatkom se ne rješavaju onih 230 tisuća građana koji su imali od minimalne plaće do visine 80 posto prosječne plaće koji ni s tim dodatkom od 27 posto neće dosegnuti minimalnu mirovinu. Prema tome, ne odustajemo od toga da ljudi mogu prijeći iz drugog u prvi stup, svi će imati tu mogućnost. Isto tako, uvest ćemo dodatak od 27 posto za drugi stup", objasnio je Pavić.

"To rješenje će omogućiti svima da imamo izjednačene mirovine i da nemamo više slučajeva poput gospođe Jasenke, za sadašnje umirovljenike - da mogu primati veće mirovine koje su posljedica povećanja plaća, a za one buduće - da imaju tih 27 posto i da se ne trebaju bojati kako će njihove mirovine biti manje nego njihovim kolegama", kazao je ministar rada Marko Pavić.

Drugi stup trebao bi biti dodatno ojačan, najavio je. "Ovaj dodatak će ga učiniti dodatno atraktivnim, zajedno s industrijom i s HANFA-om smo razvili još dodatnih poboljšanja, prvenstveno kroz osnivanje državnog mirovinskog osiguravajućeg društva. Ljudi često ne znaju, ali imaju mirovinske fondove gdje štede, gdje imaju osobne račune, ali prelaskom u mirovinu sav novac se prebacuje u to mirovinsko osiguravajuće društvo. Ono je jedno i jedino za sada. Osnovat ćemo ga pod Zavodom za mirovinsko i oni vam odmah uzmu pet posto vaše mirovine u početku i daju vam različite izračune. Ono što se često čini nepravedno je da vam na ulaz, kada prenesete 300 tisuća kuna, što će biti neki prosjek, oni vam kažu da vam daju mirovinu 800 kuna, ali ako izaberete da to nitko ne može naslijediti, daju vam 1000 kuna", kazao je Pavić i najavio kako slijedi ojačavanje i trećeg mirovinskog stupa kroz "financijsku pismenost".

"Mirovine će sigurno biti veće i dapače, očekujemo njihov značajniji rast radi rasta plaća. Mirovine se usklađuju od 75 posto s rastom plaća i zbog pritiska na tržište rada umirovljenici mogu očekivati rast mirovine. Što se tiče rada do 67 godina starosti, to se provlači godinama kroz preporuke Europske komisije. Svjesni smo argumenata sindikata, ja sam ih pozvao na pregovore i vjerujem da ćemo naći zajednički dogovor oko toga", zaključio je ministar rada Marko Pavić.

