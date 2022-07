Odlazak ministra Zdravka Marića još od sinoć je udarna vijest. Sve je analizirao Mislav Bago.

"Prvi put se pričalo o odlasku Zdravka Marića još prije korone, tamo 2019. On je tada javno to davao do znanja i ponavljao svoju čuvenu rečenicu 'sve ćete doznati na vrijeme'. No tada je došla korona i sve se stubokom promijenilo", analizira odlazak ministra Mislav Bago.

"Očito je mjesecima premijer nagovarao Marića da ostane, ako ništa da odradi ulazak Hrvatske u eurozonu. Opraštajući se sa suradnicima, rekao je 'znam da mi nećete vjerovati, ali jednostavno sam se istrošio'. Što je moguće", dopušta Bago i podsjeća da je Marić šest i pol godina vodio resor, gotovo kao najdugovječniji ministar financija Ivan Šuker.

"Zdravko Marić je specifična figura na političkoj sceni. Nestranačka osoba, uvažavan u HDZ-u. Voljeli su ga i cijenili, čak je u istraživanjima koje Dnevnik Nove TV provodi, nekad bio popularniji od premijera. Mnogi su predviđali da mu je politička sudbina da naslijedi Andreja Plenkovića", dodao je Bago.

Novi ministar bez iskustva u realnom sektoru

Marić može koristiti pravo na plaću 6 + 6 mjeseci, ali ne može se baviti biznisom u Hrvatskoj jer postoje zakonska ograničenja od godinu, do godinu i pol.

"Osim ako je dobio ponudu iz inozemstva u financijskom sektoru, o čemu se kalkulira, što naravno nitko normalan ne bi odbio", kaže Bago koji je analizirao i novog ministra Marka Primorca. On na čuvenih sto dana poštede neće imati pravo jer su pred njim već sad stotine problema.

"Umirovljenici, sindikati, poslodavci koji traže veće potpore države u ovim kriznim vremenima", kazao je Bago.

"Marić je bio i potpredsjednik Vlade, ministar kojeg je Andrej Plenković naslijedio. Bio je dijete Ministarstva financija. Zna doslovno svaku stavku državnog proračuna. Novi ministar je stručan, s impresivnom biografijom. No nije upoznat s gorućim problemima koji tek dolaze, s minama koji su pred Hrvatskom.

I na kraju još jedna važna i zanimljiva činjenica. I novi ministar financija i novi ministar gospodarstva Davor Filipović izvanredni su profesori sa sjajnim biografijama, ali bez dana radnog staža u realnom sektoru", zaključio je Bago.

