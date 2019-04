Kakve posljedice kaznena prijava protiv Milijana Brkića mogla imati na odnose prvog i drugog čovjeka HDZ-a, ali i na samu stranku, analizirao je u Dnevniku Nove TV Mislav Bago.

Kaznenu prijavu zaradio je Milijan Brkić, no treba li samo on biti zabrinut?

On bi trebao biti, budući da je radio godinama u represivnom aparatu. Bio je zamjenik ravnatelja policije, u konačnici bio je i u tajnim službama. Zna kako funkcionira represivni aparat, pogotovo kada ste na drugoj strani. Andrej Plenković ne može biti suzdržan i praviti se kao da se to njega ne tiče.

Govorimo o drugom čovjeku HDZ-a, koji je u konačnici dijelom sudjelovao i u dolasku Andreja Plenkovića na čelno mjesto HDZ-a 2016. godine.

Riječ je o potpredsjedniku Sabora. I, na kraju, govorimo o kaznenoj prijavi koju nije podignuo netko s ceste, nego policijski USKOK, dio represivnog aparata.

Nije li ova situacija pomalo apsurdna? Od cijele priče s aferom SMS pronađeno je špijuniranje bivše supruge.

I još jedne gospođe. A kada vratimo film unazad, u rujnu 2018. razgovaralo se o jednoj skupini koja je vrlo opasna, koja može destabilizirati i srušiti vladu, konstruirati razne afere, diskreditirati bilo kojeg pojedinca. Sad smo završili na obračunu s bivšom ženom i još jednom gospođom, gdje je praktički Milijan Brkić tražio usluge da vidi što piše u njihovim mailovima.

Premijer tvrdi da je policija neovisna u cijelom slučaju. Treba li mu vjerovati?

Treba odgovoriti na neka pitanja, recimo otkad to policijski USKOK preuzima slučaj SMS afere. Do jučer smo mislili da to radi Državno odvjetništvo, bar su javno tako govorili. Zašto DORH nije išlo do kraja jer po zakonu koji je na snazi DORH je taj koji provodi istrage, a policija statira. Da li je došlo do nekog razlaza ili sukoba između DORH-a i policijskog USKOK-a o kvalificiranju djela koji se odnosi na Milijana Brkića? Ako jest, to bi bilo najopasnije i na tome treba inzistirati.

Neobično je i to što isti dan kada policijski USKOK diže kaznenu prijavu protiv Milijana Brkića, otvara istragu protiv Gabrijele Žalac, gdje rade sve po pravilima službe. Zašto u ovom slučaju DORH nije reagirao, ili podigao kaznenu prijavu ili rekao da nema osnovane sumnje da se dalje procesuira Brkić.

A što radi Milijan Brkić? On uglavnom šuti ili se oglašava putem društvenih mreža. Može li se očekivati njegov, da tako kažemo, protuudar?



Govorim hipotetski, ako se ovdje koristi represivni aparat za unutarstranačke borbe, a Brkić vrlo dobro zna kako taj aparat funkcionira i jako puno toga zna. Treba se vratiti unazad, 2016. je imao ključnu ulogu u trenucima kada je Andrej Plenković dolazio na vlast. U konačnici, kod Istanbulske konvencije Brkić je bio protiv, ali nije Plenkoviću radio probleme. On mu je nekoliko puta pružio ruku, bio mu je tihi saveznik. Sada je samo pitanje je li Brkić spreman ići do kraja i što sve zna o drugoj strani. Ako to krene van onda će to uistinu biti bratoubilački rat u kojem će se svi kupati u blatu do koljena.