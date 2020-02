Miroslav Škoro na Facebooku je objavio kako neće, kao ostale "trećeputaške opcije", nestati i prije nego što se pojavi na sceni te da pregovara s Mostom, Hrvatskim suverenistima, Zelenima...

Miroslav Škoro, koji je u prvom krugu predsjedničkih izbora osvojio 24,5 posto glasova, na svom profilu na Facebooku objavio je kako teku pripreme za parlamentarne izbore.

U dužem postu prvo je prozvao hrvatske političare te dodao da se u Hrvatskoj događaju nebriga, neznanje, lopovluk i korupcija.

"Predviđaju moje poteze, optužuju me i osuđuju i jako im smeta što ne sudjelujem u njihovim dnevnopolitičkim igrokazima. Voljeli bi da komentiram poteze političke klike koja se valja u kaljuži vlastitih promašaja i interesa. Po jednima sam zakasnio, po drugima sam već propao, a po trećima nemam nikakve budućnosti. Ukratko, žele da zbrzam, pogriješim i kao i sve trećeputaške opcije do sada, propadnem prije negoli sam i krenuo. To neće tako ići. Predviđali su štošta. Da vas podsjetim - jedva 18 posto dan prije izbora pa je ipak bilo 24,5 posto. Tko žuri - vrat lomi, kaže naš narod", piše Škoro.

Rekao je kako uoči izbora, po zakonu, mora obaviti niz radnji.

"Treba osmisliti program, okupiti ljude i osigurati sredstva za djelovanje te buduće političke organizacije koju najradije ne bih imao, ali zakon kaže da moram. Dakle, kao odgovorna osoba, pripremam sve za nastavak političke borbe u kojoj ćemo vratiti državu narodu", piše u postu i nadalje navodi kako s onima koji su ga podržali na predsjedničkim izborima i dalje pregovora. Spomenuo je Most, Hrvatske suvereniste (Hrast, Hrvatska konzervativna stranka i Blok za Hrvatsku), Zelenu listu.

"Izrada programa i potrebnih akata za osnivanje pokreta koji će okupljati sve nas koji želimo drugačije odnose u domovini je pri kraju i osnivačka skupština će se održati do kraja veljače. Dobrodošli ste svi vi koji imate želju sudjelovati u promjenama koje će zaustaviti dvadeset godina lutanja, nedjelotvornosti i zapostavljanja hrvatskih interesa. Imajte strpljenja i vjere jer ćemo uskoro mi definirati i ostvarivati javne politike koje doprinose općem dobru svih hrvatskih građana, a ne pojedinaca i članova stranačkih oligarhija", zaključio je Škoro.