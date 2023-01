Tomislav Tomašević postigao je dogovor s radnicima Čistoće, čime je završio njihov štrajk. Zagrebački gradonačelnik je zatim uskočio u njihovo žuto radno odijelo i krenuo s prikupljati otpad koji se nagomilao na ulicama glavnog grada. Ta odluka korisnike društvenih mreža nije ostavila ravnodušnima.

Četverodnevni štrajk radnika zagrebačke Čistoće završen je nakon što je postignut dogovor između radnika i gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Nakon toga je Tomašević izašao pred kamere obučen u žuto radno odijelo Čistoće te najavio da će im pomoći u čišćenju grada.

"Ja sam danas na edukaciji kao pomoćni radnik i s njima ću provesti nekoliko sati da bih bolje razumio sve probleme s kojima se susreću", rekao je te dodao da on nije Milan Bandić.

Mnogi su ga korisnici društvenih mreža zbog njegove odluke počeli ismijavati, a neki su ga i usporedili s bivšim gradonačelnikom.

Remember Ali G? This is him now, working as a garbage collector. Think skipping school and doing drugs is fun? Think again! pic.twitter.com/NX54aKqL0z