Postoje nekretnine koje ne biraš samo glavom nego i osjećajem. One u kojima vidiš jutra bez žurbe, otvorene prozore i dan koji započinje sporije nego inače. Ovaj stan u Okrugu Gornjem, oglašen na platformi Bijelo Jaje, upravo je takvo mjesto. Mjesto u kojem se lako zamisliti, bilo da tražiš mirnu bazu za život ili utočište za bijeg od gradske buke.

Mir uz more u Okrugu Gornjem: Stan koji poziva na opušteni mediteranski život (Foto: GLORIA NEKRETNINE)

Okrug Gornji poznat je po onom posebnom mediteranskom ritmu. More je uvijek blizu, zrak je čišći. Kupnja stana ovdje znači biranje jednostavnijeg načina života, onog u kojem se na plažu ide pješice, a večeri završavaju šetnjom uz more ili na balkonu, uz tišinu i povjetarac.

Kad je manje prostora zapravo više

Sam stan pruža upravo ono što većini danas treba: dovoljno prostora da se osjećaš ugodno, ali ne toliko da zahtijeva stalno održavanje. Ima 45,3 m² i promišljeno je organiziran kako bi svaki kvadrat bio maksimalno iskorišten. Dnevni boravak s kuhinjom i blagovaonicom djeluje ugodno i toplo i prirodno postaje središte dana, mjesto gdje se pije kava, kuha bez žurbe i provodi vrijeme.

Prirodna svjetlost dolazi sa svih strana zahvaljujući orijentaciji prema jugu, istoku i sjeveru. Spavaća soba pruža dovoljno intime i mira, dok zatvoreni balkon lako može postati omiljeno mjesto za jutarnju kavu ili večernje opuštanje, bez obzira na godišnje doba.

Velika prednost je i mir. Smješten na predzadnjem katu, okružen prirodom i bez gradske vreve, stan nudi ono što je sve teže pronaći – tišinu. Istovremeno, blizina svih potrebnih sadržaja omogućuje da se dnevne obveze obavljaju jednostavno. To je ona ravnoteža koju mnogi traže, a rijetko pronađu.

Stan je opremljen kuhinjom s aparatima, krevetom i klima-uređajem, što omogućuje ugodan boravak tijekom cijele godine. Osigurano parkirno mjesto dodatno olakšava život, posebno tijekom ljetnih mjeseci.

Kupnja ovakvog stana nije samo odluka o kvadratima već odluka o tempu života. O tome da dan započneš uz sunce, da more postane dio rutine, a dom mjesto gdje se zaista odmaraš. Bilo da ga vidiš kao stalan dom, vikend-oazu ili investiciju u kvalitetniji život, ovaj stan u Okrugu Gornjem nudi upravo to: prostor za mir i uživanje.

Više detalja i fotografija možete pronaći na platformi Bijelo Jaje.