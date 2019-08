Koliko će i hoće li uopće plaće biti veće kada za tjedan dana završi javno savjetovanje o posljednjoj fazi porezne reforme? Topli obrok i prijevoz samo su neke od mogućnosti koje poslodavac ima ako želi radnicima povećati primanja. Ministar Zdravko Marić dobio je prijedloge koalicijskih partnera, oporbe i sindikata kako povećati plaće.

Vlasnik restorana Tomislav Nikšić sve je adute ispucao kako bi zadržao ili pridobio dobre rednike. ''Jednostavno samo novac neće zadovoljiti nekoga da ostane dugo motiviran na radnom mjestu'', kaže Nikišić.

Ministru financija Zdravku Mariću stoga stižu prijedlozi kako radnicima povećati plaće. Svi su se zaigrali porezom na dohodak. HNS je otišao najdalje. Umjesto dosadašnjih stopa uveli bi jedinstvenu stopu od 20 posto. ''Okvirni broj je, prema nekim informacijama, pola milijuna ljudi i oni bi mali veće plaće'', kaže HNS-ov Davor Nađi.

Sindikati bi povećali neoporeziv dio plaće

Sindikati bi uveli najnižu stopu od 12 posto, a najveću povećali na 40 posto. ''Po našem prijedlogu, plaće bi porasle 5 posto za onu skupinu koja sada prima plaću između 4 i 9000 kuna'', rekao je Domagoj Ferdebar, glavni tajnik SSSH-a. Dodaje da bi to obuhvatilo stotine tisuća radnika.

Povećali bi i neoporeziv dio plaće s 3800 na 5000 kuna. Isto predlaže i SDP. Tvrde da će se tako i do 300 kuna povećati primanja najugroženijima, odnosno onima s plaćama od 5 do 7 tisuća kuna. ''To su učitelji, profesori, zdravstveni djelatnici, medicinske sestre'', kaže SDP-ov Branko Grčić.

Poslodavci se nadaju čudu

Poslodavci bi ukinuli najveću stopu poreza na dohodak. Nadaju se još čudu da Vlada odustaje od smanjivanja PDV-a za 1 postotni poen. ''Bez obzira na političko obećanje, puno je plametnije da se taj novac potroši na neke druge stvari'', smatra Davor Majetić iz Hrvatske udruge poslodavaca.

Došli smo do kraja jednog oblika oporezivanja. Porez na nekretnine više nećemo moći izbjegavati, upozoravaju stručnjaci, odnosno poreze na zemljištva i nekretnine koji se rentiraju. Taj porez, ma koliko politika o njemu ne želi govoriti, za nekoliko godina neće moći izbjeći.

