Ministar Banožić ponovno je podigao prašinu. Razlog je kišobran koji je, pri dolasku na prekjučerašnji svečani koncert u HNK, nad ministrom pridržavala - šefica protokola. Reporterka Sanja Vištica je za Dnevnik Nove TV istražila što hrvatska javnost misli o tome.

Ministar Mario Banožić po kiši hoda praznih ruku, a šefica protokola mu drži kišobran. Ovaj prizor izazvao je niz komentara. "Mislim da je on mogao i sam držat kišobran! Ne znam što da vam kažem", rekla je Valentina iz Zagreba. "Nije mi prihvatljivo. Mislim, da mi žena otvara kišobran i drži nada mnom..:", komentirao je Božidar iz Zagreba.



Tina Tödtling, bivša šefica protokola bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović kaže kako po protokolu to nije pogrešno, makar nije baš lijepo za vidjeti. "Dozvoljeno je da nosi kišobran kao takav, a dalje je na osobi za koju je priređen kišobran da procijeni je li to tako u redu", rekla je za prilog Sanje Vištice, reporterke Dnevnika Nove TV.

Zbog istih prizora na udaru kritika našli su se i rektor Damir Boras, Goran Marić, ali i Milan Bandić, i to više puta. S druge strane, Banožićev prethodnik Damir Krstičević sam je nosio svoj kišobran. I ne samo prethodnik, već i njegov šef, premijer Andrej Plenković, pa i kad je doslovno ''potop''.

Premijer ga je znao i džentlmenski pridržati. Predsjedniku Zoranu Milanoviću uskoče i suradnici, a zna ga i sam nositi. Problem s kišobranima nije imao ni bivši predsjednik Ivo Josipović. I bivša predsjednica Grabar-Kitarović ga je najčešće sama pridržavala.



"Radila sam s puno dužnosnika, što predsjednika vlada, država. Uglavnom su sami nosili kišobran. Međutim, bila sam i ja u situaciji kao djelatnik protokola, ne šef, kada sam morala nositi kišobran jednom muškom ministru i tad sam ja to shvaćala kao da odrađujem svoj posao", dodala je Tödtling.

Što ministar kaže?

Iz Ministarstva obrane poručili su da ministar nikad ne koristi kišobran za vrijeme službenog programa. "Ministar Banožić nikada ne koristi kišobran prigodom službenog programa i ni u ovoj situaciji ga nije tražio za sebe. Kišobran je nosila osoba iz protokola Ministarstva obrane", rekli su.



Nekima ovo sve nije lijepo, a neki odmah dobace - emancipacija!

"Možda je to dokaz empancipacije, ja ne znam!", rekao je Ivan iz Zagreba. "Žene ne znaju šta hoće, ili budi jedno ili budi drugo. One bi bile i emancipirane i bile bi mame i ne bi bile - to sve ovisi o osobi!" rekle su Ana i Lucija iz Zagreba. U Francuskoj se može vidjeti da žena otvara vrata dužnosnicima - kako ženama, tako i muškarcima.

