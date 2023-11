Ministrica poljoprivrede u Slavoniji izbjegla prosvjednike svinjogojce: "Sramota! Sad ćemo biti još gori, sve ćemo blokirati"

Čekali su je u Otoku, gdje se pojavila i policija, a potom su je uzalud tražili i u Komletincima. Do susreta nije došlo. Prosvjedi se nastavljaju, kao i blokada graničnog prijelaza kod Županje.

"Nas vozaju, doći će pred poglavarstvo u Otok, tamo je nema, policija odlazi, mi za njima, u Komletincima ih nema", rekao je prosvjednik Antun Miličević.

"To je sramota od nje. To je dno dna. Budeš tu od nas 20 kilometara, ne možeš doći, ajde da se dogovorimo, da riješimo, ništa. Sad ćemo biti još gori, sve ćemo blokirati", poručuje Duško Pavlik iz sindikata zaposlenih u poljoprivredi.

Predsjednik Vlade odgovorio je reporterki Dnevnika Nove TV Anji Perković na pitanje hoće li razgovarati s prosvjednicima.

"Mi k njima? Ja sigurno neću ići k nikome na razgovor tko ucjenjuje, to se još nije dogodilo u 8 godina mandata pa se neće dogoditi ovdje. Ovdje nema nikakve dileme, to vam ne govorim zato što sam to čuo, nego je to sasvim očito. Pogledajte malo profile na društvenim mrežama ljudi koji su čelne osobe tog prosvjeda. Nit se bave poljoprivredom, a stali su na čelo nekakvih prosvjeda", odgovorio je Andrej Plenković.

