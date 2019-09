Da sustav od temelja ne funkcionira, pokazao je i slučaj nedostaka asistenata za učenike s teškoćama. Nakon prosvjeda i pritisaka, ministrica Divjak održala je u petak sastanak s osnivačima škola i udrugama. Što će na kraju biti s djecom koja nisu dobila asistente?

Svaki dan Klea s mamom ide iz škole, a u školi je bez svog asistenta. Kaže kako voli ići u školu. Dijete je s višestrukim problemima, počevši od poremećaja pažnje. "Jako me plaši što nas ima jako puno u toj situaciji. Najviše od svega me plaši što je ovo dijete krenulo vrlo veselo u školu i evo pred kraj drugog tjedna se počeo javljati veliki stres i nervoza zbog odlaska“, napomenula je Kleina mama Tea.

Nakon prosvjeda i niza problema koji su isplivali - ministrica je održala sastanak s osnivačima škola i udrugama. I priznala: "Za novi veliki element eksplozije zahtjeva za pomoćnicima u nastavi ministarstvo nije bilo očito dovoljno ekipirano i spremno. To je moj dio odgovornosti i to je nešto što ću ja urediti", kazala je Divjak.

Kaosu su su pridonijeli i osnivači - gradovi i županije. Stizali su, kažu u ministarstvu, i zakašnjeli zahtjevi. Bilo je i slučajeva da su za istog učenika slali i škola i udruga. Bilo je i nepotpune dokumentacije. "Ima i osnivača koji nisu dobili prethodne suglanosti da određenom djetetu treba asistent.

"Svejedno ćemo to provjeriti da se ne dogodi, unatoč tome što to sad ne bi formalno trebalo raditi, ali da se ne dogodi da neko dijete ostane zakinuto", istaknula je ministrica. 4100 zahtjeva je odobreno. Do sada najviše. Odbijeno je 330.

Zahtjevi za asistente u nastavi (Foto: Dnevnik.hr)

"Sada se još moramo pozabaviti još s oko 213 tih zahtjeva udruga. Mi smo već počeli raditi na tim zahtjevima", kazala je Snježana Sekušak-Galešev iz Povjerenstva za ponovnu procjenu zahtjeva.

Udruga pomoćnika u nastavi zatražila je zaseban sastanak s ministricom. Kažu - problema je puno. "Od kršenja radnih prava, od uvjeta samog rada, od maltretiranja i od strane ministarstva, osnivača pa i samih roditelja", rekao je Jeronim Čeko iz Udruge pomoćnika u nastavi. Ministrica je obećala primiti ih.

