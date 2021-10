Ministar Beroš i njegov tim rade na zdravstvenoj reformi. Detalj koji je podigao prašinu u javnosti je - tko će ubuduće financirati bolovanja i porodiljne naknade. Pušten je probni balon, a odgovora nema!

Petra čeka drugo dijete. Na porodiljni će za četiri mjeseca. Zanima ju po kojoj će osnovi u budućnosti biti regulirana njezina porodiljna naknada.

"To ne plaća HZZO, to plaćamo mi. Porezni obveznici. Građani. Na kraju krajeva sve to na nas spadne. I uz ove naknade koje dobivamo još uvijek se moraš nekako izborit za ono nešto više da bi djeci dao jer i ovo što se dobije je po meni i premalo", komentirala je Sabini Tandari Knezović Petra Prar Grahovac.

Ministarstvo zdravstva, kako doznajemo, za sad razmišlja samo da se porodiljne naknade maknu s tereta HZZO-a. Dok udruga poslodavaca u zdravstvu predlaže da se skinu i bolovanja.

"Novac iz doprinosa koji se uplaćuje za zdravstvo od 16,5 posto služi za liječenje građana. Iz njega se ne mogu financirati naknade i nema potrebe da su u HZZO-u. Imate neke druge pozicije u proračunu gdje bi bolovanja bila prikladnija, a to je Ministarstvo rada", objasnio je Dražen Jurković iz Udruge poslodavaca u zdravstvu.

Isto misli i bivši ministar zdravstva.

"Naknade bi se trebale plaćati u visini oko tri milijarde kuna iz Ministarstva rada ili socijalne skrbi s tim da se ne umanji proračun Ministarstva za te tri milijarde. To se mora plaćati iz općih poreza", komentirao je Darko Milinović.

Porodiljne naknade, slažu se poslodavci, treba izdvojiti iz HZZO-a. Pronaći novac kroz preraspodjelu ali nikako kroz nove poreze. A intervencija u sustav bolovanja kažu da je površna.

"Možda će smanjiti administriranje za kraća bolovanja ali neće zaustaviti vrlo izražen nepovoljan trend rasta broja slučajeva i dana trajanja bolovanja na teret poslodavaca", rekao je Damir Zorić.

Ministar Josip Aladrović na prve obrise reforme negoduje. Prvi čovjek financija je bez teksta. Sve je to, kažu u Vladi, još u povojima.

"O toj reformi će se, kao i o drugim reformama, tek razgovarati", rekao je potpredsjednik Vlade, Davor Božinović.

Iz Udruge pacijenata vrlo kritični.

"Izlaženje s informacijama da će se skinut s HZZO-a a ne dati informaciju kome će ići taj teret nekome naravno mora zapravo je suludo. Dovodi do dezinformacija i dovodi do nemira između poslodavaca i samih pacijenata odnosno osiguranika", govori Jasna Karačić iz Udruge pacijenata.

Iz resornog ministarstva poručuju - tek su u prvoj fazi. Kad reforma bude gotova predstavit će ju u cijelosti. Što malo zbunjuje. Jer je sam ministar prije pola godine rekao da je reforma gotova.

"Na stolu premijera je određen nacrt, određen prijedlog mjera koja se odnosi na financijsku stabilizaciju zdravstvenog sustava, strukturne reforme te unaprjeđenje upravljanja sustava zdravstva", govorio je u rujnu ministar Vili Beroš.

Dok se čeka Beroševo rješenje, dugovi se gomilaju. Iz proračuna će se za zdravstvo samo u ovoj godini izdvojiti više od devet milijardi kuna.

