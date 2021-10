Područja Kalifornije koja su ove godine bila pogođena strašnim požarima sada se evakuiraju zbog "ciklona bombe", snažne oluje koja bi mogla izazvati velike poplave, odrone i klizišta.

Oluja je u dijelovima Kalifornije već porušila brojne dalekovode, više od 160 tisuća ljudi je u nedjelju bilo bez struje.

Područja koja su ove godine bila pogođena strašnim požarima, prisilno su evakuirana zbog opasnosti od nastajanja klizišta.

Na zatvorenim autocestama hitne službe uklanjanju odrone stijena i gomile blata. Stanovnici pogođenog područja koji nisu evakuirani, zamoljeni su da ostanu u kućama.

U Floristonu je snažan vjetar bacio kamion na zid mosta. Kamion se nakon toga zapalio. Više od 168.000 ljudi bilo je bez struje u Kaliforniji, 172.000 u državi Washington i više od 30.000 u Oregonu, piše Daily Mail.

EB Interstate 80 at Floriston (east of Truckee) truck fire with part of truck hanging over bridge, blocking #2 lane. # 1 lane remains open at this time. pic.twitter.com/2sShh6MjJ5