Odbijene žalbe za rušenje Vjesnika: Evo s kojom će se tvrtkom potpisati ugovor

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave odbila je žalbe dviju tvrtki na odabir izvođača za uklanjanje nebodera Vjesnik te su iz resornoga Ministarstva u petak najavili da će u idućim danima potpisati ugovor s tvrtkom Eurco d.d. kako bi neboder što prije bio sigurno uklonjen.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u priopćenju, uz link na odluke, navodi da je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave odbila žalbe tvrtki Joning d.o.o i V.D.M. Promet d.o.o "na odabir izvođača za izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova uklanjanja nebodera Vjesnik" te da će u "narednim danima pristupiti potpisivanju ugovora s gospodarskim subjektom Eurco d.d. kako bi se neboder Vjesnik što prije sigurno uklonio, ali i stekli uvjeti za sigurno puštanje u promet oba smjera podvožnjaka na Slavonskoj aveniji".

Ministarstvo podsjeća na kronologiju događaja nakon što je požar u Vjesnikovom neboderu izbio 17. studenoga prošle godine u večernjim satima, proširivši se vertikalno na više katova i krovište zgrade te naglašava da su nadležne interventne službe odmah izašle na teren, a u idućim danima provedeni su i detaljni pregledi objekta te definiran sigurnosni perimetar i održani hitni sastanci sa suvlasnicima te ostalim nadležnim tijelima.

"Izvješćem o stanju konstrukcije nakon izvanrednog događaja od 23. studenoga 2025. godine utvrđeno je da je mehanička otpornost i stabilnost Vjesnikovog nebodera značajno ugrožena te da postoji rizik od urušavanja dijela ili cijele konstrukcije zbog nastalih oštećenja. Slijedom navedenog, preporučeno je hitno uklanjanje zgrade. Građevinski inspektori Državnog inspektorata označili su objekt opasnim, a nakon provedenog inspekcijskog nadzora doneseno je rješenje kojim se suvlasnicima nalaže izrada projekta uklanjanja i uklanjanje zgrade", podsjeća Ministarstvo.

Uzimajući u obzir utvrđene okolnosti i procijenjeni rizik za život i zdravlje ljudi, okoliš i imovinu, Ministarstvo je potom "pokrenulo pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje, sukladno članku 131. stavku 1. točki 3. Zakona o javnoj nabavi".

"Postupak je pokrenut zbog kumulativno ispunjenih sljedećih uvjeta - iznimne žurnosti uzrokovane događajem koji naručitelj nije mogao predvidjeti, pri čemu nastale okolnosti nisu uzrokovane postupanjem naručitelja, a rokovi propisani redovnim postupcima javne nabave nisu bili primjenjivi", pojašnjavaju iz Ministarstva.

Procijenjena vrijednost nabave iznosila je 5 milijuna eura bez PDV-a, a nakon provedenog postupka pregleda i ocjene ponuda, 8. siječnja ove godine donesena je odluka o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude trgovačkog društva Eurco u iznosu od 4.220.000 eura bez PDV-a, odnosno 5.275.000 eura s PDV-om.

"Rok završetka prve faze radova, koja obuhvaća otklanjanje neposredne opasnosti i omogućavanje ponovnog otvaranja prometa na podvožnjaku na Slavonskoj aveniji, iznosi 30 dana, dok je ukupni rok završetka radova tri mjeseca. Objavljena je i obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost", navodi Ministarstvo.

Uslijedile su dvije žalbe Državnoj komisiji -"i to trgovačkih društava Joning d.o.o. i V.D.M. Promet d.o.o.", a sukladno Zakonu o javnoj nabavi zbog toga se, do donošenja odluke Državne komisije, nije mogao sklopiti ugovor.

"Sukladno tome, Ministarstvo je odgodilo sklapanje ugovora te obavijestilo javnost da će po zaprimanju odluke postupiti u skladu s njezinim sadržajem i važećim zakonskim odredbama", podsjećaju iz Ministarstva.