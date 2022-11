Neke od najpoznatijih točaka na hrvatskim autocestama mijenjaju naziv. Zašto i kako će se od sada zvati primjerice odmorište Ravna gora, doznala je reporterka Dnevnika Nove TV Dina Ćevid.

Prvo odmorište na koje je naišla ekipa Dnevnika nove TV bilo je na autocesti A3. Bivše čvorište Ivanja Reka sada je Zagreb-istok. Možemo vidjeti da je nova oznaka svježe nalijepljena preko dosadašnjeg putokaza, a ovakve izmjene naziva planiraju se na ukupno 28 točaka. To ne uključuje samo nazive čvorišta, već i pripadajućih odmorišta.

Samo tridesetak kilometara dalje nalazi se nova tabla novom oznakom. Odmorište Križ postaje Novoselec po istoimenom naselju u Općini Križ, ali ako na stranici Hrvatskih autocesta pokušamo pronaći odmorište Novoselec, ono ne postoji jer ga još uvijek možemo pronaći pod odmorište Križ.

Građani su poprilično iznenađeni gubitkom imena, ali i zatvaranjem pojedinih odmorišta.

"Ne znam zašto je Novoselec postao, ali Križ se zvao i po tom se pamti. To su neki orijentiri, koliko kilometara imaš da bi došao do odredišta. Žao mi je što je ovo Ježevo pred Zagrebom ukinuto jer je to bila dobra destinacija jer kad evo putuješ iz Beograda to ti dođe na pola puta“, kazao je Zoran Bezbradica.

Prema novim izmjenama mijenja se i najpoznatija točka na Dalmatini. Čvorište Maslenica postaje Rovanjska. Ravna Gora - Kupjak. Dugo Selo - Rugvica, a dosadašnji Jankomir - Zagreb Zapad. Još neka od odmorišta koja je mijenju jest Babina Greda koja postaje Sava, a Varaždin - Drava.

"Svi koriste GPS i tak to tako da sad iskreno nazivi neće utjecat na svakodnevno putovanje", kazao je Roko dok Helena dodaje kako joj ti čvorovi ništa ne znače jer joj je veći užitak voziti se starom cestom.

HAC do kraja godine mora ministrovu Odluku provesti u djelo. A zašto dolazi do promjene - iz Ministarstva prometa kažu: "S obzirom na protok vremena te daljnju izgradnju autocesta i čvorišta, kao i promjenu naseljenosti i značaja naselja i gradova, bilo je neophodno revidirati nazive i prilagoditi ih potrebama vozača i nazivima danas aktualnih odredišta.“

No kako se god odmorišta zvala, najvažnije je sretno stići na odredište!

