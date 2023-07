Božinović pokušao objasniti zašto građani nisu SMS-om upozoreni na oluju: "Sustav još nije normiran..."

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović nakon sjednice Vlade je odgovorio na pitanje zašto građanima nije došao SMS upozorenja putem SRUUKA, sustava za rano uzbunjivanje. Podsjetimo, građanima nije stigao SMS o nevremenu iako je DHMZ sat vremena prije dolaska oluje izdao crveno upozorenje.

"Mi smo početkom 6. mjeseca imali veliko testiranje i govorilo se da je to test. Nakon što su poslane te poruke, napravili smo analizu. Ono što se vidjelo kao poteškoća je da nisu svi korisnici dobili poruke, a neki su dobili više od jedne poruke, a to je stvar onih koji poruke šalju, to su tri teleoperatera s nacionalnom koncesijom", rekao je.

"S druge strane, u trenutku kad su vlasnici operativnih sustava, Google i Apple potvrdili da će biti u stanju napraviti u samoj konfiguraciji novijim telefonima, da svi imaju opciju na koja će zaprimati cell broadcast poruke, a koje uključuju Viber i Whatsapp, moglo se krenuti u izradu pravilnika na mišljenje svim nadležnim tijelima po kojem bi se jasno preciziralo tko daje koje upozorenje. U ovom trenutku nemamo tu pravnu osnovu koja je bitna jer nakon toga će btii vrlo jasno zapisano tko je, kada i na kojem području tražio da se upozori stanovništvo", poručio je.

Dodao je da sustav još nije normiran. "Kad govorimo o cell broadcastu, slali smo po županijama SMS poruke, stizale su unutar sat vremena", rekao je.



Božinović je, na pitanje treba li čekati da sustav bude reguliran, rekao da smo među prvim državama koji ga ima. "Sad slijedi javno savjetovanje, treba vidjeti hoće li biti određenih sugestija kojih se možda mi nismo ni sjetili. Cell broadcast može u puno manje vremena na što više telefona obavijestiti građane o ugrozi. Sve operativne snage će se morati uvježbati što, kada i koliko od tih informacija plasirati u javnost", dodao je.

"Moramo biti svjesni da postoje različite opcije, imali smo nedavno požar kod Šibenika, razgovarao sam s vatrogascima, bi li poslali poruku u tom slučaju. Ovaj je sustav cell broadcasta vrlo bitan da ga implementiramo što prije. Kad bude ugrađen u operativne postavke, onda će svatko dobivati te poruke", poručio je Božinović.

Na pitanje o eventualnom proglašenju elementarne nepogode za Zagreb, rekao je da je danas predviđen razgovor s predsjednikom Vlade i gradonačelnikom te da su u kontaktu sa svima.

Komentirao je i nedolazak predsjednika Republike Zorana Milanovića na izvanrednu sjednicu Sabora. "Očekivao sam da će doći. Ako imaš inicijativu, imaš obrazloženje. Mene ništa pretjerano ne iznenađuje. Predsjednik je sebe stavio u funkciju oporbe", rekao je Božinović.