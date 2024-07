Ministar Primorac najavio je rast plaća, no rijetko tko se tome veseli: "Zbog rasta plaća sve je veći i porez"

Plaće bi s prvim danom iduće godine mogle rasti i to zbog najave ministra Primorca o podizanju osobnog odbitka.

"Ja mislim da bi razina koja bi bila trenutno zadovoljavajuća bila 600 eura", rekao je ministar financija Marko Primorac.

To znači da bi porast osjetili oni s minimalnim primanjima, ali ne i ostali. Na trenutačnu prosječnu bruto plaću od 1.830 eura, neto bi u Zagrebu bio 10 eura veći, u Splitu i Rijeci 9, a u Osijeku 8 eura.

"Nije pomak koji se može reći da je velika promjena. Tim više što više od pola naših radnika pleše u zoni do 1.100 eura neto tako da neće to osjetiti previše", objasnio je Darije Hanzalek, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata.

Nešto zadovoljniji trebali bi biti mali poduzetnici i paušalni obrtnici jer podignut će se i prag za ulazak u sustav PDV-a s trenutačnih 40 na 50 tisuća eura.

"Europska unija dozvoljava da taj prag bude do 85 tisuća eura, ministar najavljuje da će to biti 50 tisuća, mi smo u svom zahtjevu skromno predlagali da bude 60 tisuća", rekao je Dalibor Kratohvil, predsjednik Hrvatske obrtničke komore.



I to zbog poskupljenja sirovina, prag se lako prijeđe, a ulazak u sustav PDV-a znači i poskupljenje usluga za 25 posto.

"Tko će to osjetiti, naravno naši sugrađani, naši susjedi, konzumenti naših usluga i proizvoda", objasnio je Kratohvil.

Primorac najavljuje i povećanje iznosa neoporezivih primitaka.

Hrvatska je u tome među prvacima u Europi, no poslodavci bi porezne škare tražili za srednje i visoke plaće jer sve drugo vraća nam se poput bumeranga.

"Upravo zbog rasta plaća ljudi plaćaju sve veće poreze, porezni klin je nama porastao za 1 cijeli postotni bod kroz dvije godine dok je na razini europske unije u prosjeku ostao nepromjenjen, što drugim riječima znači da smo si pogoršali konkurentnost cijene rada", objasnio je Hrvoje Stojić, glavni ekonomist Hrvatske udruge poslodavaca.



A da bi radnike vratili, država razmatra povratnike osloboditi poreza!

"To nebi bilo dobro ja mislim, nisam za to", rekao je Stjepan iz Zagreba.

"Svi koji žive u Hrvatskoj moraju plaćati porez", rekl je Marjana.

"Mogu povećati poreze, smanjiti poreze, ali to nije pravi razlog zbog kojeg ljudi odlaze niti razlog zbog kojeg bi se vratili. Moraju pronaći nešto drugo", rekao je Johnatan, Hrvat iz SAD-a.



To očito nije ni dijeljenje novca za samozapošljavanje jer su mjeru Biram Hrvatsku do sada iskoristila 454 povratnika, a država je ciljala na 10 puta više.

