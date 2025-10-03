Jedan ministar posebno je profitirao, rebalansom proračuna dobio je ogromno povećanje: "Ovo ministarstvo je transfer prava..."

Nikom kao ministru rada Marinu Piletiću! Rebalansom proračuna njegovom ministarstvu osigurano je dodatnih 681 milijun eura. Povećanje je to o kakvom njegovi kolege mogu samo sanjati.



Država će zaraditi 30 milijuna eura više nego što je bio prvotni plan. Pa će tako uprihoditi 33 milijarde. Troškovi su se uspjeli smanjiti za 223 milijuna eura, ali svejedno će potrošiti više nego što imaju. Ukupno 36.8 milijardi.

Uz ministra Piletića i ministarstvo rada, dobitnici rebalansa su ministarstvo zdravstva, financija, unutarnjih poslova, prometa, demografije.

Marin Piletić Foto: DNEVNIK.hr

A svi drugi morali su štedjeti. Najviše je uspio ministar gospodarstva, njegov proračun manji je za 426 milijuna eura.

Više od milijarde trebalo bi otići građanima i umirovljenicima, ali i za inkluzivni dodatak - koji mnogi nisu ni dočekali.



