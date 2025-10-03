Jedan ministar posebno je profitirao, rebalansom proračuna dobio je ogromno povećanje: "Ovo ministarstvo je transfer prava..."
Piše Petra Buljan/DNEVNIK.HR,
03. listopada 2025. @ 19:53
komentari
Glavna tema na sjednici Vlade bio je rebalans državnog proračuna. Poznato je na što će država potrošiti više od planiranog, a gdje uštedjeti. Rijetki su ministri koji zadovoljno mogu trljati ruke, većina ih je morala štedjeti, a viškovi su uglavnom otišli - jednom resoru!
Podijelite
Nikom kao ministru rada Marinu Piletiću! Rebalansom proračuna njegovom ministarstvu osigurano je dodatnih 681 milijun eura. Povećanje je to o kakvom njegovi kolege mogu samo sanjati.
Država će zaraditi 30 milijuna eura više nego što je bio prvotni plan. Pa će tako uprihoditi 33 milijarde. Troškovi su se uspjeli smanjiti za 223 milijuna eura, ali svejedno će potrošiti više nego što imaju. Ukupno 36.8 milijardi.