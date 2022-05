Ministar obrane Mario Banožić, čiju su smjenu mnogi očekivali u protekloj rekonstrukciji Vlade, ipak je zadržao povjerenje premijera Andrije Plenković i ostao na toj poziciji. Njegovi sukobi s predsjednikom Zoranom Milanovićem oko odluka vezano za vojsku mogli bi dobiti novi obrat.

Mario Banožić tvrdi kako se njegovo ime nije ni spominjalo u planiranju rekonstrukcije i razgovorima s premijerom Andrejom Plenkovićem.

''Tema je bila nametnuta iz medija, ali ja svoj posao radim časno i tako ću i nastaviti'', rekao je Banožić.

O sukobima s predsjednikom Zoranom Milanovićem samo kaže kako je on taj (predsjednik op.a.) koji iritira hrvatski narod. Komentirao je i njegovu izjavu da je kupovina borbenih aviona Rafalea dobar politički posao, ali ne vojni.

"Taj vojni posao su predložile Oružane snage. Niti jedna nabavka u Hrvatskoj vojsci se ne događa na inicijativu ministra obrane ili kabineta ministra obrane nego na zahtjev Oružanih snaga", rekao je ministar i razgovoru za RTL.

Predsjednik je izrazio potrebu da se promijeni zakon, te da on dobije veće ovlasti, no Banožić kaže da se to neće dogoditi. "Nećemo mu ispuniti zahtjev. Zakon iz 2013. godine je Zakon koji je on donio i rekao za njega da je loš. Taj zakon je trebao definirati ovlasti predsjednika u mirnodopsko vrijeme, za vrijeme rata, a kao takav nije dovoljno specificiran i Milanović koristi prostor u zakonu, a vidimo da to stvara problema za hrvatsku vojsku. S ciljem zaštite vojske ići ćemo s izmjenama zakona u njihovu korist'', rekao je.

"Milanović donosi nemir gdje god se pojavio, bio to politički skup ili vojni događaj. Treba biti mir za Hrvatsku vojsku, to treba očito biti definirano zakonom jer netko ne razumije da je normalno da vojnikinje i vojnici imaju dostojanstvo koje se ne mora vrtiti po medijima. Vojnici kad su odlazili na zadnjem kontingentu u Kosovu, zabranio je novinarima ulazak u vojarnu. Ročnici u Požegi nemaju mogućnosti dobiti svečanost kakve su imale njihove kolege", zaključio je.