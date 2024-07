O prosvjedu na otoku Kaprije oglasio se i ministar Butković: "To je iscrpljujuće, predlažem im da sjednu za stol i nađu rješenje"

Zbog sporne ceste na otoku Kaprije, i dalje traju prosvjedi otočana. Stanovici otoka 17. dan blokiraju pristajanje trajekta uz novu rivu sve dok se, kažu, ne riješi problem ceste koja vodi od novog pristaništa do srca otoka.

U srijedu su ondje trajektom stigli kamioni za odvoz otpada. Otočani kažu da su kamioni jedva vozili neadekvatnom i trošnom cestom, i u strahu su da bi moglo doći do tragedije. Podsjetimo, novo pristanište projekt je Županijske lučke uprave financiran europskim novcem, a cesta je gradska.

Pročitajte i ovo "To je ludo" Mještani prosvjeduju protiv lokalne vlasti i poručuju: "Ispadamo kao teroristi". A zapovjednik trajekta kaže: "Kad dođemo blizu rive, ljudi skaču u more"

"Meni je žao da je do toga došlo, ljetna je sezona, turistička je sezona. Mislim da takve stvari, kad govorimo o prosvjedima mislim da to nije dobro. One su iscrpljujuće, naravno najviše za ljude koji prosvjeduju i onemogućuju jedan normalan život.

Pozivam ih sve da sjednu za stol i nađu neko rješenje. Ukoliko bilo što treba od strane Ministarstva mora prometa i infrastukture mi im stojimo na raspolaganju", rekao je Oleg Butković.

