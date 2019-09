Ministar Milan Kujundžić sastao se s ravnateljima svih bolnica. Rekao je da će se problemi s dugom prema veledrogerijama u Kninu, Dubrovniku i Virovitici riješiti.

Nakon ovrhe kninske bolnice zbog duga veledrogerijama, ministar Kujundžić je održao redoviti sastanak s ravnateljima svih bolnica.

Rekao je kako će se problemi s dugom veledrogerijama koji su najizraženiji u bolnicama u Kninu, Dubrovniku i Virovitici riješiti te da neće biti problema s opskrbom lijekova u tim bolnicama. Istaknuo je da je riječ o dugoročnom problemu, a rješenje vidi u spajanju bolnica. S veledrogerijama će se, kaže, sastati ovih dana. Podsjetimo, dug prema veledrogerijama je oko 3 i pol milijarde kuna.

"To je nešto što moramo riješiti kratkoročno. Prvenstveno na razini županija jer one su financijski odgovorne kao osnivači. A naravno da će HZZO, odnosno Vlada pomoći. Modele ćemo analizirati ovih dana. I sigurno neće bti problema u opskrbljivanju ljekovima u navedenim bolnicama", rekao je Kujundžić i dodao da se sasatanak s veledrogerijama može očekivati do kraja tjedna.

"Ovo je sad stvarnost. S obzirom na cijenu usluge, na povećanje plaće. Naime, cijena usluge HZZO-a je jako niska, specijalistički pregledi jako malo koštaju 40, 50 kuna, beskrajno ih se puno treba napraviti da bi mi mogli isfakturirati nešto", objasnila je dr. Sandra Ćubelić, ravnateljica OB Gospić.