Lijekova u bolnicama ipak neće nestati. Hitnim mjerama od 500 milijuna kuna, nakon sastanka predstavnika Vlade i veledrogerija, spašena je opskrba do kraja ljeta. Ipak, daleko je to od rješenja koje bi jamčilo održiv sustav. Zadatak je to nove radne skupine, a vremena baš nemaju mnogo.

Dug veći od četiri milijarde kuna prema veledrogerijama i djelomična obustava isporuke lijekova ponovno je u fokus stavila goleme probleme u zdravstvu. Ministar Zdravko Marić morao je posegnuti duboko u riznicu.

"Kratkoročno je dogovorena uplata od 500 milijuna kuna koja će nama omogućiti da platimo lijekove koje trenutačno nemamo i osigurati njihovu isporuku do jeseni“, rekla je Diana Percač iz HUP-ove Koordinacije veledrogerija.

"Imao sam tri najteža dana u svome životu ovaj tjedan i nadam se da ta sredstva kada dođu mi ćemo pod hitno platit prvo one proizvođače čijih lijekova danas nemamo i mislim da u 9. mjesecu ćemo moći napraviti jedan sustavan model“, kazao je Jasminko Herceg, direktor Medike.

Ministri su već počeli s pripremama za to sustavno rješenje.

"Formirao sam već jezgru radne skupine koja će biti proširena tijekom sljedećih tjedana. Imamo određenu viziju, imamo znanja, mogućnosti, imamo odlučnosti na početku novog mandata utemeljiti financijski održivo zdravstvo“, rekao je ministar zdravstva Vili Beroš.

Ključ je, smatraju u ljekarničkoj komori, praćenje efikasnosti trošenja novca što se trenutačno ne radi.

"To znači da moramo puno više pratiti što smo platili i što smo s tim dobili. Zemlje koje imaju slične probleme s financiranjem zdravstvenog sustava, to ima svaka zemlja u svijetu, imaju jako dobru kontrolu nad troškovima koje ulažu u zdravstvo i prate da li neko ulaganje ima pozitivan utjecaj na kvalitetu života“, kaže Ana Soldo, predsjednica Hrvatske ljekarničke komore.

Dugovi veledrogerijama samo su dio dugova zdravstva. Ti dugovi ne mogu se riješiti milijardama koje nam je obećala Europa, ali reforma sustava, koji je već dugo na aparatima, može.

"Nema nikakvog novca na što kažemo kolokvijalno "lijepe oči" nego se traže nekakvi projekti konkretni ali se traže i određene strukturne reforme. Sustav zdravstva je ja bih rekao u mnogo čemu jedan od onih koji bi trebao biti također sastavni dio strukturnih reformi“, kazao je Marić.

Razgovori o spašavanju pacijenta zvanog javno zdravstvo nastavljaju se na jesen.

