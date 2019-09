Bolnica u Kninu je ovršena. No to je tek početak, slijede i druge bolnice, najavljuju iz veledrogerija.

Lijek kupe, potroše, pa plate tek nakon 450 dana - ili godinu i tri mjeseca. Na taj način posluje kninska bolnica - jer drugačije ne može. No veledrogerijama je prekipjelo, pa su ih tužili, a bolnica je ovršena.

"Nama je jako teško na to utjecati, i naravno da muku mučimo iz mjeseca u mjesec da platimo sve šta je potrebno", govori Kristina Bitunjac, ravnateljica Opće i veteranske bolnice "Hrvatski ponos" Knin.

Nadaju se pomoći HZZO-a i županije, no župan tvrdi, za to više nema sredstava. Lopticu prebacuje na ministra, a on smiruje situaciju.

Kujundžić: "Naći ćemo riješenje"

"Pacijenti mogu biti mirni, ni pacijenti ni djelatnici neće osjetiti, lijekova će biti, djelatnici će dobivati plaće, a s veledrogerijama ćemo naći rješenje kao i dosada, gdje ćemo dodatno unijeti, kao i dosada, određeni broj kuna", tvrdi ministar zdravstva Milan Kujundžić.



Jer problem nije samo kninska bolnica, nego niz njih. Dug trenutačno iznosi više od tri milijarde kuna, a raste iz dana u dan.

"Niti nas tko kontaktira, niti se nudi neko rješenje, niti izgleda da je taj problem ozbiljno shvaćen. Taj dug se mora platiti, samo je pitanje trenutka, hoće li se platiti prije ili kasnije, pa s manjom ili većom štetom", kaže Ivan Klobučar, predsjednik Koordinacije veledrogerija.

Duguju po 450 dana

Bolnice račune za lijekove plaćaju u prosjeku nakon 450 do 480 dana. Zakonski rok je 60 - a veledrogerije tvrde, bili bi zadovoljni da novac vide i nakon 250 dana. U najgoroj situaciji su vinkovačka, sisačka i dubrovačka bolnica.

Pitanje je trenutka kada će i ostale bolnice biti ovršene. Da je stanje neodrživo, jasno je i ministru, pa njegov dugoročni plan uključuje značajna rezanja.

Jedna od opcija je zatvaranje i spajanje bolnica

"Funkcionalno povezivanje bolnica, zatvaranje brojnih odjela, jer uistinu je nepotrebno da na 20-ak kilometara udaljenosti imati dupla dežurstva, duplu opremu i to je nešto što će trebati spajati i s tim smo procesom krenuli", rekao je Kujundžić.

No za grad poput Knina - to je loša odluka.

"Ako nestane bolnica, ako dođe do gašenja ustanove kao takve, ovo više neće biti grad. I brojni možda 50.000, 60.000 ljudi koji gravitiraju prema ovoj bolnici neće imat adekvatnu medicinsku skrb", smatra Marko Jelić, gradonačelnik Knina.

"Ta bolnica je zakon za Kninjane. Posebno što smo svi stari i bolesni", kaže Mara.

"Ipak se ljudi moraju na nekakav način liječiti", kaže Snežana.

A dokad će - ovisi o dogovoru ministarstva i veledrogerija.

