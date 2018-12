Nakon što je dječak prošao 'kroz ruke' nekoliko liječnika te Hitne pomoći i na kraju KBC-a Split, u utorak je preminuo od sepse. Zbog cijelog slučaja Minstarstvo zdravstva u Metković i Split šalje inspekciju.

U utorak 11. prosinca od sepse je u Kliničkom bolničkom centru Split preminuo 9-godišnji Gabrijel Bebić iz Metkovića.

Prvi put je liječniku došao u Dom zdravlja Metković još 1. prosinca zbog kašlja. S grlom i plućima navodno nije bilo problema, no nakon nekoliko dana dobio je povišenu temperaturu te mu je njegova liječnica propisala antibiotik. No stanje mu se naglo pogoršalo te ga je otac u nedjelju dovezao na Hitnu u zgradi Doma zdravlja Metković.

Na Hitnoj je pregledan i pušten kući, no otac ga je istog dana navečer ponovno odvezao na Hitnu jer mu je bilo loše. Tamo su ga ponovno poslali kući uz uputu da se u ponedjeljak javi svojoj pedijatrici. No kako ona ujutro nije bila u smjeni, primila ga je tek treća pedijatrica no stanje mu je već bilo jako loše.

Hitno je prebačen u Split, ali je bilo prekasno.

Ministarstvo šalje inspekciju: "Sve ćemo detaljno ispitati"

Povodom tragičnog slučaja reagiralo je i Ministarstvo zdravstva.

Njhovo priopćenje prenosimo u cijelosti.

"Izražavamo sućut i iskreno žaljenje radi tragičnog događaja koji ćemo detaljno ispitati.



Ministarstvo zdravstva je neposredno po saznanju za događanja, zatražilo informacije i žurna očitovanja od ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije, Doma zdravlja Metković, Kliničkog bolničkog centra Split i Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu.



U ponedjeljak će započeti zdravstveno inspekcijski nadzor uz predstavnike struke: specijalista infektologa i specijalista pedijatra u svim zdravstvenim ustanovama koje su bile uključene u zbrinjavanje teško bolesnog djeteta radi utvrđivanja svih relevantnih činjenica oko poduzetnih medicinskih mjera i postupanja prema propisanim protokolima.



Rezultati inspekcijskog nalaza poslužit će za utvrđivanje eventualne odgovornosti liječnika i medicinskog osoblja u navedenom slučaju.

Ministarstvo zdravstva kontinuirano prati učinkovitost i organizaciju pružanja medicinske skrbi na terenu temeljem čega je u ovom mandatu pripremilo promjene koje su ugrađene u novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti, kako bi se u budućnosti dodatno poboljšala dostupnost i kvaliteta pružanja zdravstvene zaštite svim građanima.



Još jednom izražavamo iskrenu sućut roditeljima i cijeloj obitelji povodom smrti djeteta.

O nalazu inspekcijskog nadzora, Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske, izvijestit će hrvatsku javnost.

S poštovanjem, Ministarstvo zdravstva"