Predstojnik klinike za dječje bolesti KBC-a Split prof. dr. Marijan Saraga u razgovoru s novinarkom Nove TV Karlom Trstenjak komentirao je slučaj smrti devetogodišnjeg dječaka iz Metkovića. Roditeljima preminulog dječaka izrazio je duboku sućut.

"Dječak je primljen na našu jedinicu intenzivnog liječenja djece u izrazito lošem stanju sepse i multiorganskog zatajenja organa. Korištene su sve metode moderne medicine kojima mi raspolažemo no unatoč tome dječak je preminuo. Tijekom liječenja smo saznali da je bio zaražen streptokokom i virusom gripe A. Kad se to dvoje udruži to može biti pogubno za dijete i nažalost to je bilo kod ovog dječaka", rekao je prof. dr. Saraga.

Kazao je da je dječak preminuo od multiorganskog zatajenja i sepse.

"To znači da je vjerojatno virus na neki način onesposobio obranu organizma,a da je bakterija streptokok koju je dječak imao napravila ostalo, upalu pluća i sve one ostale komplikacije koje su kod dječaka pronađene. Tako da je to unatoč svemu poduzetom dijete jednostavno nije moglo preživjeti", naglasio je.

"Sepsa u najboljem lučaju ne mora ostaviti teške posljedice ali ona zapravo uzahvaća sve organe i onda svi organi pod utjecajem te zaraze, diseminirane bakterije odgovore na svoj način, otkazom funkcija. Tako je i kod njega bilo i sa plućima i sa svim ostalim organima i zbog toga je dijete na koncu i umrlo", rekao je na kraju dr. Saraga.