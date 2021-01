Novi stožer sa sjedištem u Petrinji na prvoj je sjednici raspravljao o puno tema vezanih uz potresom pogođeno područje. Za Dnevnik Nove TV više o tome rekao je ministar graditeljstva Darko Horvat.

Zamjenik predsjednika stožera i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Darko Horvat za Dnevnik Nove TV kazao je o kojim se temama govoriIo na sjednici stožera.

"Da bismo predstavili koliki je obim šteta i što se sve zbiva u ovom trenutku na terenu u Sisačko-moslavačkoj županiji, evidentirano više od 17 tisuća oštećenih objekata od čega su statičari na terenu, kojih je više od 700, napravili izvide na više od 5400 objekata", rekao je Horvat.

"25 posto objekata je u potpunosti neupotrebljivo i ono što je prvi prioritet, prioritet je osigurati smještaj za sve stanovnike, ne samo Sisačko-moslavačke, nego i Karlovačke i Zagrebačke županije. Puno je veća koordinacija na terenu, zbog toga je ovdje i Tomo Medved, potpredsjednik Vlade, tu su predstavnici svih ministarstava i državni tajnici i pomoćnici. To je jedna potpuna koordinacija i potpuni suport jedinicama lokalne samouprave, kako bi se stvari ubrzale i kako nam se ne bi događalo da nekoga zaboravimo i da do nekoga pomoć ne stigne", dodao je Horvat.

Kontakti prema proizvođačima već napravljeni

Navodi kako su kontakti prema hrvatskim proizvođačima kućica već napravljeni.

"Određeni broj narudžbi je već napravljen. Moramo biti svjesni da su to proizvodi koji ne stoje na lageru, njih hrvatske firme trebaju proizvesti. Jedan kontigent je naručen i iz susjednih zemalja. U sljedećih nekoliko dana jedan adekvatan broj kontejnera bit će na lokacijama", kazao je Horvat.

"Isto tako, sva državna imovina, kroz Središnji državni ured za stambeno zbrinjavanje, priprema se tridesetak državnih stanova. Trideset do trideset pet obitelji naći će privremeni smještaj u takvom obliku. Prvi prioritet je privremeno zbrinuti sve stanovnike kojima je oštećeno i koji u svoje objekte ne mogu. Nakon toga adekvatna priprema za organiziranu obnovu", istaknuo je Horvat.

"Od 1995. do 2000. Hrvatska je obnovila 150 tisuća građevinskih objekata, ako smo to mogli onda, možemo i sada. 25 tisuća takvih objekata napravljeno je nakon rata na Banovini", dodao je Horvat.

No, svjedoci smo da dosta građevina nije rađeno po pravilima struke. Horvat o skandalu koji je iz toga nastao kaže: "Od trenutka kad sam preuzeo kormilo nad ovim resorom inzistiram - ovlašteni projektanti, ovlašteni rividenti, ovlašteni izvođači. Zbog toga neke stvari malo duže traju", kazao je Horvat.

Navodi da imamo institucije koje moraju utvrditi određene nepravilnosti ako ih ima, njihov broj i karakter. "Siguran sam da će to one i napraviti", dodao je. Navodi da će se vodu, hranu i lijekove dostavljati u koordinaciji s novim stožerom.

Moli da se pomoć ne dostavlja samoinicijativno

"Molim sve one koji su se pripremili da na prostor pogođen potresom - ne dostavljaju samoinicijativno već da budu u kontaktu sa Stožerom i Crvenim križem i da to bude organizirano", rekao je Horvat.

Kaže kako novac nije ključni problem. "S današnjim danom jedinice lokalne samouprave imaju sredstava, ona su operabilna, županija ih je transferirala prema općinama i gradovima, ali u ovom trenutku taj novac nije ključno rješenje koje očekuju svi koji su zahvaćeni potresom", rekao je Horvat.

"Činjenica je da su institucije u porušenim zgradama i one nam ne funkcioniraju. Sustavno pristupanje obnovi mora dislocirati i ponovno u funkciju staviti općine i gradove da bi se proces pokrenuo. Za one koji imaju crvenu oznaku na svojem objektu - pripremit ćemo njihovo rušenje i uklanjanje, odnosno njihovu obnovu", rekao je Horvat.

Slijedi organizirana izgradnja novih objekata

Slijedi organizirana izgradnja novih objekata. "Za to treba predložak dati struka koja sjeda za stol i ja već do kraja tjedna očekujem prvi izgled objekata kojima ćemo u sanaciju potresa. Bit će to i tipski i montažna izgradnja, zidana i drvena, ovisno o tome je li to urbani ili ruralni dio", objasnio je Horvat.

O tome, hoće li stožer uvesti red, Horvat je rekao: "Sedmi, osmi i deveti dan nakon potresa, situacija će biti bolja nego prvi ili drugi dan. Sve institucije države odradile su promptno svoj posao. Ulazimo u deveti dan nakon potresa i siguran sam da je stanje puno bolje nego odmah nakon potresa", zaključio je Horvat.

