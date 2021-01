Stanovnici Majskih Poljana ne žele napustiti svoju zemlju, dvorišta. Reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić provjerio je kako žive u takvim uvjetima - imaju li struje, vode, WC-a...

Struje u Majskim Poljanama i dalje nema. Iako uvjeravaju da je struja stigla, na putu do kućnog broja 168 vidio sam možda tri kuće u kojima ima struje, izvijestio je Domagoj Mikić koji se iz javio iz dvorišta doma Miloša Lončara.

Kuća mu je oštećena u potresu, a jedan se zid naknadno urušio.

"Stalno podrhtava, kiša je padala i slijevalo se dolje, noću se samo urušilo. Treba to rušit, sanirat, bojim se čak spavati u toj kućici. Ne znam kud će to krenuti", kaže Miloš. Telefona ni interneta nema.

"Sve mi je uništeno, ni struje nemam. Došli su tu, iskopčali su i rekli su da će doći, ja sam preko svojih ljudi nešto osposobio da bi prikopčali, nitko nije došao. Zvao sam, nitko se ne pojavljuje, imamo agregat, radimo", kaže. Zahoda nema.

"Situacija je dobra, da se našalimo, idemo malo u Poljsku, poljski WC. Nešto su nam danas obećali, kao da će biti neki kemijski", govori Miloš. A onda se tlo zatreslo.

"Uistinu se tlo zatreslo, odmaknut ćemo se malo od kuće", rekao je Mikić dok se s gostom odmicao na sigurniju daljinu. Seizmološka služba odredila je kako je bio magnitude od 3,3 po Richteru.

"Nemam filma kako sam ušao unutra"

"Po cijeli dan podrhtava, ja sam već oguglo. To je problem, što ljudi misle da je to šala. Kad je bio taj glavni udarac, to je treslo, pucalo, ja nisam mogao da uđem u kuću. Majka je bila u kući, zapomaže, jauče, ni dan danas nemam filma kako sam ušao unutra, kako sam nju izbavio van, stvarno se ne mogu sjetiti, toga filma nema", prepričava Miloš.

Za novi Stožer nije ni čuo jer nema ni radio ni televiziju.

"Ali morao sam biti ovdje da mi se to ne sruši, povezao da spasim krov. Ne očekojem od Stožera ništa, to je politika. Mi smo svi stradali, tu sad treba ljudima pomoći, a ne se baviti politikom. Jedan stožer, drugi stožer, treći stožer – mi smo nadrljali", poručuje.

Na informaciju da gradonačelnik i dogradonačelnica Gline nisu danima razgovarali Miloš odgovara kako ga to ne zanima.

"To je opet politika, to me ne zanima, mene zanima, i sve koji su stradali u potresu, mene zanima to", govori pokazujući na ono što je od kuće ostalo.

"Zanima me da se to sanira i da dobijem neki smještaj jer ovo nije smještaj za mene i za moju bolesnu majku. Čast svim ljudima s velikim srcem, to ne mogu zaboraviti. Ljudi su nemilice dolazili, pomagali, ima toliko ljudi s velikim srcem da ja to vama ne mogu opisati. I hvala im još jednom", poručuje.

Na pitanje što mu je trenutačno najpotrebnije kaže:

"Trebam ruku, samo ruku, da to saniramo, nekakav život ispočetka. Vidjeli ste, i sad je podrhtavalo, što će biti s time ne znam".

