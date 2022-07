Vlada je na sjednici usvojila preporuke za energetske uštede. Nakon sjednice Vlade ministar Davor Filipović je dao izjavu za medije.

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović predstavio je smjernice za uštedu energije na sjednici Vlade.

"Sugerira se da temperatura hlađenja ne treba niža od 25 stupnjeva. Sugerira se više korištenje LED žarulja, racionalno ponašanje i korištenje rasvjete", kazao je.

"Građani mogu koristiti kućanske uređaje u vrijeme niže tarife. Isključite uređaje kad vam ne trebaju...", rekao je predstavljajući kratkoročne mjere uštede. Dugoročno savjetuje energetsku obnovu zgrada i kuća.

Nakon sjednice Vlade, Filipović je rekao da je EU pokazala snagu i zajedništvo "zato što Rusija koristi plin kao oružje kako bi se razdvojila EU".

"Poznato je kako iz medicinskih razloga nije dobro imati veliku razliku između unutarnjih prostora u kojima se boravi i vanjske temeprature, preporuka je da je razlika 7 stupnjeva", kazao je i pozvao na uštedu energije.

"Treba se više oslanjati na javni prijevoz i više koristiti bicikl kad je to moguće. I to je dio smjernica", dodao je i istaknuo kako se nada da će to doprinijeti uštedi.

Na Milanovićev komentar o prodaji klime koja je na 25 stupnjeva - Romima, navodi kako su smjernice napravili stručnjaci.

"Oni znaju što treba i kako da bi se postigle uštede. Poanta je da se malim promjenama u ponašanju postižu uštede", rekao je.

Komentirao je i zalihe plina. Hrvatska je bila, naime, na 49 posto.

"Danas smo na 51 posto, što se tiče zapunjenosti skladišta. Vlada je nedavno dala HEP-u zadatak da se skladište zapuni i ono bi do 1. listopada trebalo biti zapunjeno do 90 posto", dodao je.

Na pitanje o smjernicama za industriju i što će napraviti proizvodnja koja ovisi o plinu, kaže kako smjernice idu prema obnovljivim izvorima.

"Što se tiče detaljnih smjernica, bit će detaljno objavljene na stranicama ministarstva", kazao je Filipović.

Na pitanje novinara o različitim temperaturama u različitim prostorijama kaže kako se radi o poruci građanima da štede energiju i racionalno ju koriste.

O gubitcima u sustavu navodi kako to nije nešto što se kratkoročno može napraviti, no predviđena su znatna sredstva kojima bi se i taj problem trebao riješiti.

Vlada usvojila smjernice

Prema smjernicama za uštedu energije u Hrvatskoj za razdoblje od početka kolovoza do kraja ožujka iduće godine, kojima se uz ostalo predlaže grijanje prostorija na najviše 21 stupanj, hlađenje na 25 stupnjeva, veća uporaba LED rasvjete i javnog prijevoza, te jeftinije tarife struje.

Smjernice za uštedu energije temelje se na paketu dokumenata Europske komisije od 20. srpnja 2022. o uštedama plina.

"Štedi plin za sigurnu zimu"

Europska komisija je 20. srpnja 2022. predstavila plan "Štedi plin za sigurnu zimu" koji predviđa smanjenje potrošnje plina za 15 posto u razdoblju od 1. kolovoza ove godine do 31. ožujka 2023. godine.

Vezano uz smjernice za učinkovitu potrošnju energije za rasvjetu sugerira se veće korištenje led žarulja i racionalno korištenje rasvjete, dok se građanima preporuča i da kućanske uređaje koriste u razdobljima niže tarife te da uređaje isključe iz napajanja.

Preporuke, odnosno smjernice, napravila je Uprava za energetiku Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Energetski institut Hrvoje Požar. Odnose se na promjene u ponašanju u kratkom roku jer 40 posto ukupne energije kod nas se troši u zgradama.

REPowerEU plan

Europski plan za smanjenje potrošnje plina predviđa da na dobrovoljnoj osnovi svi potrošači, kućanstva, javna uprava, vlasnici javnih zgrada, proizvođači energije i industrija poduzmu mjere za smanjenje potrošnje kako bi se osigurala opskrba u uvjetima u kojima Rusija neće garantirati dostatnu isporuku plina za europsko tržište.

Kao odgovor na poteškoće i poremećaje na globalnom energetskom tržištu uzrokovane ruskom invazijom na Ukrajinu, Europska komisija je predstavila i REPowerEU plan koji također naglasak stavlja na energetsku učinkovitost, proizvodnju čiste energije i diversifikaciju opskrbe energijom.