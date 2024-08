Ministar gospodarstva o povećanju cijene plina: "Kalibriramo, vrijeme jeftine energije odavno je prošlo..."

Marinkova obitelj kuha i grije se na plin. Stan je Marinko izolirao pa mu rata zimi ne prelazi 70 eura. Ali bi s poskupljenjem skočila na 91.

Udaru na račune, kaže, nitko se ne veseli.



"Veći dio naših umirovljenika odlazi u trgovačke centre ili grije samo jednu prostoriju nisu etažna centralna grijanja. Kod nas su plinske peći i protočni bojleri - sama povišica veliki je udarac", tvrdi Marinko Blažević.



Kretanje cijena za kućanstva, do prvog travnja megavat sat bio je nešto skuplji od 45 eura. Nakon prvog travnja pao je na gotovo 43 eura. A od 1.10., ne bude li subvencija,

skočit će na više od 55 eura. U Zagrebu na više i od 56 eura.



A već znamo, tvrdi sindikalist Sever, kuda vodi poskupljenje plina.



"Sasvim je jasno da ako poskupljuje plin poskupljuje struja nakon toga poskupljuje cijeli niz usluga poskupljuje hrana, a onda smo u kolu povećane inflacije, a cijelo vrijeme govorimo o tome da se treba boriti protiv inflacije", objašnjava Krešimir Sever.



Poduzetnici, posebno mali i srednji, također očekuju da vlada i o njima vodi računa. Ipak, ohrabruju vijesti, kaže HUP-ova direktorica energetike, koje su dobili od opskrbljivača.



"20 do 30 posto povećanja je uistinu realno, ali u odnosu na ljetnu cijenu plina koja je ove godine bila iznimno niska, no u odnosu

na prošlogodišnju nisku cijenu plina, plin će biti jednak ili će čak biti i niža cijena", rekla je Petra Sentić, direktorica HUP-ove udruge energetike



No koliko točno, premijer ne otkriva.

O cijenama energetike govorio i ministar Šušnjar

"Vrijeme jeftine energije odavno je prošlo", odgovorio je ministar gospodarstva Šušnjar na pitanje hoće li rasti cijena plina.

Istaknuo je da je Vlada do sada pomagala mjerama građanima i poduzetnicima te da građani to nisu osjetili.

"Vlada kalibrira mjere koje ćemo donijeti za predstojeće razdoblje da neće doći do velikih poskupljenja energije ni za građane ni za poduzetništvo", rekao je i osvrnuo se na to da su velika poduzeća već na tržišnom modelu nabave energije.

Izjavio je i da povećanje cijene energenata neće utjecati na inflaciju niti na poskupljenja.

Na inzistiranje novinarke Sabine Tandare Knezović o tome trebaju li građani strahovati zbog poskupljenja, osvrnuo se na stanje na svjetskim tržištima.

"Na svjetskim burzama gdje se trguje energijom, cijene su otišle značajno gore. Hrvatska nije izoliran sustav, a kao Vlada utjecali smo na cijene i građani su bili sigurni. Mogu i dalje biti sigurni da računi neće rasti. No, gledajući proces povećanja plaća i mirovina, manje će rasti cijene energenata no što su rasle plaće i mirovine", rekao je ministar.

"Odmjeravamo mjere koje ćemo donijeti i građani mogu biti sigurni da neće biti udara na njihov budžet. Što se tiče inflacija cijena, oko 1,8 posto je inflacija cijena u Hrvatskoj u prvih osam mjeseci, teoretski, ciljana inflacija je 2 posto", rekao je.

Upitan o tome je li svjestan da je i 10 eura umirovljenicima puno rekao je da se vode dodatne pripreme kako bi se ciljano pomoglo određenim skupinama.

Istaknuo je i da u posljednjem razdoblju viših cijena energenata nije zabilježen pad potrošnje.

Što da rade Zagrepčani?

Upitan o tome da da savjet Zagrepčanima koji dvoje između ostanka na mreži gradske plinare ili da pređu na mrežu međimurske, rekao je da on, kao Zagrepčanin koji je također dobio obavijest Gradske plinare, čeka da Grad objavi cijene.

"Građanima savjetujem da se raspitaju o ponuđenoj cijeni i roku ugovaranja te usluge od strane Gradske plinare Zagreb. Cijena međimurske plinare već je definirana", rekao je.

Prokomentirao je i zamrzavanje 30-ak proizvoda.

"Analiziramo i to. Tu dolazi do određenih devijacija, a tržište se prilagođava svojim kupcima pa sam sklon tržištu, ali u kriznim vremenima država pokazuje svoju brigu za građane regulacijom cijena", rekao je.

