VIDEO Monstruozan napad Rusa: "Okupatori su ubili petero civila, među njima i dijete na igralištu"

U najnovijem ruskom napadu na Ukrajinu, točnije grad Harkiv, ubijeno je petero civila, a najmanje 47 ljudi je ozlijeđeno.

Ruska bomba pogodila je stambenu zgradu i igralište, a u napadu je ubijeno i jedno dijete, piše Reuters.

Ostale tri osobe poginule su u stambenoj zgradi od 12 katova koja se zapalila kao posljedica udara. Oko 20 ozlijeđenih u teškom je stanju, rekao je regionalni guverner Oleh Sinehubov.

Video s mjesta napada objavljen je na društvenoj mreži X, a prikazuje ogroman plamen i gusti dim koji se diže s gornjih katova zgrade, a gore i vozila na prometnici. Nekoliko automobila koji su bili parkirani ispred nebodera također se zapalilo.

“Okupatori su ubili dijete na igralištu”, napisao je ukrajinski političar Ihor Terekhov na Telegramu.

Hitne službe i spasioci požurili su da iz zgrade izvuku preživjele. Vlasti nisu otkrile okolnosti pogibije pete osobe u napadima koji su pogodili četiri područja grada.

Ukraine, Kharkiv. A Russian airstrikes hits the entrance of a 12-story building. Three people have been reported dead.



One more hit occurred in Nemyshlyansky district. A girl was killed on a playground, three people were wounded.



Child murdering is russian culture. Russia is a… pic.twitter.com/GNhDhNz9U2