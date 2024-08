Propao projekt Beroševih onkoloških uputnica: Pacijenti čekaju mjesecima, liječnici ni ne znaju da uputnice postoje

Ministar Vili Beroš najavljivao je početkom godine uvođenje brze uputnice koja bi pacijentu sa sumnjom na onkološku bolest osigurava dijagnostiku i pregled u najkraćem roku od četiri do sedam dana, no pacijenti danas na ovaj pregled ipak čekaju i po nekoliko mjeseci.

Primjer pacijentice koja nakon lošeg nalaza mamografije u srpnju i zatražene hitne dijagnostičke obrade, u KBC-u Zagreb dobiva termin tek za 26. rujna, pokazuje da sustav ipak nije profunkcionirao kako je planirano. Pacijentica do termina nije ni došla putem onkološke uputnice, već je to učinila sama jer ju je obiteljska liječnica, koja je tada u Domu zdravlja bila na zamjeni, odbila naručiti tvrdeći da to nije njen posao, prenosi Novi list.

"Mislila sam da se radilo o slučaju da liječnica koja je na zamjeni ili ne zna ili ne želi raditi svoj posao. Ali očito je da je ovo pravilo i da su pacijenti koji se suočavaju s teškom dijagnozom prepušteni sami sebi. Uz silne priče o onkološkim uputnicama, brzom i dostupnom liječenju i boljim ishodima, od toga očito nema ništa", ističe pacijentica nakon što ju je odbila i njezina primarna obiteljska liječnica.

Nijedna joj od spomenutih doktorica nije joj rekla vrlo jednostavnu informaciju da s takvim nalazom u Klinici za tumore KBC-a Sestara milosrdnica može doći na pregled odmah, bez naručivanja. Doznala je to sama, slučajno, kad je poslala e-mejlove na adrese nekoliko bolnica u zemlji.

Pročitajte i ovo Koncert Thompsona VIDEO Damir ponosno pred kamerama Dnevnika Nove TV digao desnicu: "Za dom!"

Liječnivi ne znaju ni da postoje takve uputnice

Ivica Belina, predsjednik Koalicije udruga u zdravstvu kaže kako dio liječnika ne zna ni da takve uputnice postoje niti kako ih upotrijebiti. "S druge strane, u bolnicama pacijente vrate obiteljskom liječniku čak i s hitnom uputnicom, iako bi ih morali obraditi i nakon toga tražiti C uputnicu (onkološku). I tako pacijenti lutaju i dalje", napominje Belina.

U KBC-u Rijeka, koji je proveo pilot-projekt onkoloških uputnica, prosječno vrijeme čekanja na prvi pregled je 3,51 dan, doznaje Novi list. No iz KBC-a Zagreb zatražili su da se upit o listi čekanja dodatno pojasni, jer, kako kažu "onkološka uputnica kao takva ne postoji".



Dodaju kako mjesečno u prosjeku prime 140 pacijenata s C1 uputnicom i onkološkom/hematološkom dijagnozom, a ukupan broj pacijenata s C1 uputnicom koja zahtjeva opširniju obradu neovisno o dijagnozi, kreće se oko 1.150 mjesečno.

"Svakog pacijenta sa sumnjom na onkološku/hematološku bolest prima se na dodatnu obradu, odnosno liječenje unutar 30 dana, ovisno o dijagnozi, vrsti terapije ili stanju pacijenta", tvrde u KBC-u Zagreb, što, čini se prema ovom slučaju, ne odgovara istini.

Pročitajte i ovo konstruira zavjeru zapadnog svijeta Ovaj muškarac radikalizirao je 19-godišnjeg terorista: Na društvenim mrežama prate ga deseci tisuća ljudi

Pročitajte i ovo Rat u Ukrajini VIDEO Šokantne snimke iz Rusije: Tisuće Rusa bježe u kolonama, Kijev udario ondje gdje najviše boli