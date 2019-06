Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u Međimurju se sastao s rukovodstvom Policijske uprave međimurske i čelnicima Općine Pribislavec i Međimurske županije. Povod tome bio je prosvjed građana održan u subotu.

Ministar Božinović susreo se u Pribislavcu s rukovodstvom Policijske uprave međimurske te s čelnicima Općine Pribislavec i Međimurske županije. Tema razgovora bila je nezadovoljstvo dijela građana stupnjem sigurnosti na njihovu području.

"Problem nije jednostavan. Već sam kazao da, kad bi rješenje ovog problema samo i isključivo ovisilo o policiji, problem bi odavno bio riješen. Odnosno - ne bi ni postojao. Mi ovdje razgovaramo o problemu koji nije karakterističan samo za Međimurje i Hrvatsku nego i šire. To je problem pitanja reintegracije jedne etničke zajednice koja ima svoje specifičnosti", kazao je ministar Božinović.

Međimurje dobiva novih 27 policajaca

Dodao je da se na tom problemu već radi na međunarodnoj i nacionalnim razinama. "Ovo je meni treći dolazak u ovom svojstvu u Međimurje, mi smo obećali neke stvari i mi smo ih i ispunili. Što se tiče broja policajaca, desetak ljudi je već dobilo rješenja da se vrate u Policijsku upravu međimursku. U srpnju nam izlazi nova generacija školovanih policijskih službenika. Od njih će 17 doći, dakle to je sve skupa 27 policajaca", objasnio je dodajući kako će to ojačati rad policije u Međimurju, a to područje dobit će i kontakt policajce.

Božinović je istaknuo da je policija, kao i pravosuđe, represivni dio djelovanja, a da bi u rješavanju problema koji, kako je rekao, postoji 30-ak godina, trebali biti uključeni svi.

Podsjetimo, Božinović je u nedjelju komentirao je prosvjed u Čakovcu gdje je oko tisuću prosvjednika zatražilo od državnih institucija da ih zaštite od nekih pripadnika romske manjine koji se bave kriminalom, a čula su se i nezadovoljstva radom policije. Na prosvjedu je bilo i manjeg naguravanja, no policija je ljude brzo razdvojila.



"Temeljni problem je kako integrirati Rome, pogotovo mladu populaciju. Oko 300 mladih Roma krene u školu, a završi iz stotinjak. Srednju trogodišnju završilo je prošle ili ove godine 38, a četverogodišnju njih četiri. Svi oni koji nisu završili školu su izgubili temeljni uvjet kako se integrirati u društvo. Tu se stvara potencijal koji ih može odvesti u ponašanja s onu stranu zakona", kaže Božinović.

Migrantska naselja uz granicu s Hrvatskom

Na novinarsko pitanje o suradnji s MUP-om u BiH, a vezano uz migrantsku krizu i svakodnevne pokušaje migranata da ilegalno uđu u Hrvatsku, kazao je da je problem već i u migrantskim naseljima koja su smještena uz samu granicu s Hrvatskom.

"Ako pogledate gdje su smještena migrantska naselja, onda vam je sve jasno. Ona nisu smještena u istočnoj BiH nego na krajnjem zapadu, na samoj granici s RH. Nisam siguran da je to populacija koja je izabrala Bihać ili Veliku Kladušu za svoju budućnost i nastavak svojeg života već su smješteni tu kako bi prešli preko državne granice u Hrvatsku, a hrvatska policija to ne dopušta", kazao je Božinović.

