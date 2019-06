Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović komentirao je prosvjed u Čakovcu gdje je oko tisuću prosvjednika zatražilo od državnih institucija da ih zaštite od nekih pripadnika romske manjine koji se bave kriminalom, a čula su se i nezadovoljstva radom policije.

Ministar Davor Božinović je najavio povećan broj policajaca na svim potrebnim linijama rada - 17 novih policijskih službenika, kontakt policajce i zadržavanje interventne policije u Međimurju te je istaknuo da je temeljni problem integracija romske populacije. Kontakt policajce, kaže, svako će naselje dobiti za mjesec ili dva.

Policijski službenici odlaze u škole i u romskim zajednicama provode razne vrste edukacije i preventivnih programa, ali to nije dovoljno jer je, ističe Božinović, potreban angažmana svih relevantnih institucija, uključujući i lokalnu zajednicu jer, kaže, bez sinergijskog djelovanja ne mogu se očekivati potrebni pomaci.

"Prema našim podacima, od oko 300 romske djece svega njih stotinjak završi osnovnu školu. Trogodišnju srednju školu završi njih 38, a četverogodišnju svega četiri učenika", ističe Božinović te upozorava kako se na taj način stvara potencijal koji tu djecu odvodi u ponašanje "s one strane zakona".

"Moramo se baviti uzrocima i samo tako, kroz školski sustav i sustav službi na razini županije i svih uključenih ministarstva, možemo očekivati rezultate", poručio je Božinović komentiravši prosvjed u Čakovcu.

Rješenje problema nakon jučerašnjeg prosvjeda očekuju mještani Pribislavca, kao i pomoć od institucija koje pozivaju na djelovanje. Tvrde da se u 20 godina, koliko se nose s problemom, nije poduzelo ništa. Od strane pripadnika romske nacionalne manjine pak poruke da se problem trebao rješavati dogovorom, a ne prosvjedom. Dio njih planirao je protuprosvjed u nedjelju, ali, tvrde, grad im nije dopustio.

"To su djeca koja to rade, mali broj, ta djeca, i sve institucije znaju koja su to djeca koja to rade te gluposti", rekao je Bruno iz Pribislavca.

"Iz garaže su mi ukrali nešto i nikome ništa'', požalila se Vesna makar iz Pribisavca. ''Provalili su mi u povrtnjak, nije puno, ali meni je i to puno", kaže Nada Hatlak iz Pribislavca. "I nije to da je to mržnja neka protiv Roma, ni to mržnja, to je tako", kazao je Lovro Ristović iz Pribislavca.

Pojačan je nadzor hrvatske policije na granici s BiH kod Velike Kladuše iako nije primijećeno pojačano kretanje ilegalnih migranata prema Hrvatskoj, izjavio je Božinović komentirajući situaciju na granici nakon požara koji je u subotu ujutro izbio u centru za prihvat ilegalnih migranata u sjeverozapadnoj Bosni.

Na tom dijelu granice postavljeno je sedam radarskih sustava, u tijeku je nabava mobilnih kamera i 40-ak vozila zajedno s psima za detekciju kretanja na teško prohodnim terenima, istaknuo je Božinović na postrojavanju Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite na poligonu Regionalnog nastavnog centra civilne zaštite u Zagrebu.

Hrvatska policija na granici stalno podiže spremnost i učinkovitost i što se toga tiče Hrvatska je sigurna i bit će još sigurnija, poručio je Božinović. (I.D. / Hina)