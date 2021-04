Ministar Ćorić sudjelovao je u čišćenju Medvednice. Otkrio je da Hrvatska nije uspjela dostići propisanu razinu za odvajanje otpada te se nada da neće biti sankcija.

Oko 40 tona smeća na godinu ostave nesavjesni šetači po Medvednici. Danas je njihov otpad simbolično skupljao ministar gospodarstva i održivog razvoja. Ali odvajati otpad na kućni prag nitko im neće doći, pa građane i dalje treba moliti da pomognu ionako lošem sustavu gospodarenja otpadom.

Ministar Tomislav Ćorić čistio je nečiju ostavštinu na Medvednici.

Migranti i dalje pokušavaju ilegalno ući u Hrvatsku, na ovim je mjestima najveći pritisak: "Kad dođe toplije vrijeme, oni će vjerojatno kroz šumu..."

Član Znanstvenog savjeta otkrio koliko dugo smo sigurni nakon cijepljenja: "U medicini se rijetko kad barata sa 100 posto"

''To je svakodnevni postupak i nas i javne ustanove. Naravno i građani, većina građana otpad nosi sa sobom natrag. Nekad i tuđi, ja uzmem i tuđi, većina nas uzme i tuđi'', govori voditelj Uprave šuma podružnica Zagreb, Damir Miškulin.

Ne mogu oni nesavjesni toliko baciti, koliko savjesni mogu pokupiti...

''Oni koji toga nisu svjesni, nadamo se da će s vremenom postati svjesni'', rekao je Ćorić.

Građani govore da za sobom pokupe, a nekad i za drugima.

''Treba se početi ponašati prema ovoj domovini kako ova domovina zaslužuje. Ipak je trava zelenija u Hrvatskoj nego u Irskoj i nebo je plavije u Hrvatskoj nego u Njemačkoj'', komentira James.

Ali i smeće je smrdljivije u Hrvatskoj nego u Njemačkoj.

Koliko je učinkovito i mogu li cijepljeni prenijeti virus? Ugledni znanstvenik odgovara na pitanja o cjepivu koja muče građane

Kerum žestoko odgovorio protukandidatu: "Bit će da jutros nije popio tabletu..."

''Do 2020. godine trebali smo biti na 50 posto od odvajanja na kućnom pragu, odnosno odvajanje na kućnom pragu, mi taj postotak do 2020. godine nismo dostigli, kraj 2019. završili smo na 41 posto. Rokovi nisu produženi jer su oni zadani godinama unaprijed, držimo da je iskorak Republike Hrvatske vrlo velik i da neće doći do sankcioniranja naše zemlje'', objasnio je ministar Ćorić.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr