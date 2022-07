Udruga KoHOM (Koordinacija hrvatske obiteljske medicine) uspjela je postići dogovor s ministrom unutarnjih poslova Davorom Božinovićem da ne prijavljuju svoje pacijente policiji.

Obiteljski liječnici ipak neće oduzimati vozačke dozvole pacijentima, potvrdila je za Dnevnik Nove TV predsjednica KOHOM-a, doktorica Nataša Ban -Toskić.

Rezultat je to jučerašnjeg sastanka u MUP-u s ministrima Božinovićem i Vilijem Berošem. Neće, kažu, prijavljivati pacijente policiji za privremena stanja poput npr. križobolja, alergije, vrtoglavice koje zahtijevaju primjenu lijekova. Ići će samo zabilježba u medicinsku dokumentaciju i upozorenje pacijentu. Prijavljivat će teža, odnosno trajna stanja kao što je to bilo do sada.

Očekuju, kažu, da se donese pravilnik i da točno definira teža stanja. Izglasavanje zakona o sigurnosti u prometu se očekuje u petak.

Dogovor između Vlade i liječnika komentirao je u srijedu premijer Plenković u Okučanima.

"Nismo se omekšali, već smo razumni. Ja sam to zaustavio i tražio od Božinovića da se revidira taj jedan članak. Vlada će sutra na sjednici predložiti amandman. Nitko neće biti nasekiran. To je lijep primjer, komunikacije i dijaloga", izjavio je premijer.