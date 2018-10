Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković pojasnio je proceduru izručenja Ivice Todorića nakon odluke suda u Londonu te rekao kako se ne zna točno za koliko će dana biti izručen Hrvatskoj, ali da će to biti u najkraćem mogućem roku.

"Sada je zapravo tehnika pred nama. Sada naše Ministarstvo unutarnjih poslova sa svojim kolegama u Britaniji treba dogovoriti zapravo način, mjesto, vrijeme, kada i da li će to biti tri dana, 10 dana, 15 - to je irelevantno", rekao je Bošnjaković dodavši da će se to pitanje riješiti na ekonomičan i pragmatičan način.

Iako Todorić tvrdi da se protiv njega vodi politički proces, ministar Bošnjaković to opovrgava. 'Todorića u Hrvatskoj čeka pošteno i objektivno suđenje'

Istaknuo je da Todorića u Hrvatskoj čeka suđenje kakvo imaju i drugi - u skladu sa zakonom, pošteno, korektno, objektivno. "Svi naši ljudi u Hrvatskoj imaju pravo na takvo suđenje i naši sudovi upravo tako i sude", istaknuo je.

Poručio je da u Hrvatskoj nema političkih procesa te da su zajamčena prava žalbe. Rekao je da za svaku odluku bilo kojeg suda u Hrvatskoj postoji žalbeni postupak i viši sud.

"Događaju se možda greške u primjeni zakona, ali zato upravo postoji institut pravnih lijekova koji u Hrvatskoj funkcioniraju", rekao je ministar Bošnjaković.

Iz zračne luke u Remetinec

Istaknuo je da bi Todorić po izručenju Hrvatskoj trebao ići u istražni zatvor u Remetincu jer postupak izručenja i jest pokrenut zato što se nije odazvao i zato što nije surađivao s hrvatskim pravosudnim tijelima.

Na pitanje novinara kako će se to tehnički izvesti, hoće li hrvatska policija ići u Englesku po Todorića ili će ga engleska policija dopratiti do Hrvatske, ministar pravosuđa je rekao da su to detalji koje će dvije policije dogovoriti između sebe na način da to bude obavljeno na ekonomičan i pragramatičan način.

Policijsko postupanje tajno

U MUP-u se doznaje da je nakon dogovora nadležnih pravosudnih tijela dviju zemljama i nakon donošenju odluke u kojem roku se osobe treba predati, u njihovoj nadležnosti izvršenje same predaje osobe.

Osoba se predaje iz jedne države u drugu u pratnji policijskih službenika, a s obzirom da se predaja provodi na temelju sigurnosne prosudbe, a zbog uspješno izvršenja zadaće, postupanje policije je tajno, kažu u MUP-u. (Hina)