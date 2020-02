Jelenić je članom masonske lože postao sredinom ožujka 2018. godine, mjesec dana prije no što je u Saboru na prijedlog Vlade potvrđen za glavnog državnog odvjetnika.

Priznanje glavnog državnog odvjetnika Dražena Jelenića da je član masonske lože izazvalo je niz reakcija u javnosti. Iz Vlade poručuju kako će se o ovom slučaju očitovati sutra, a Dnevnik Nove TV saznaje da je ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković o svemu već razgovarao s Jelenićem.

"Ovo može dovesti u sumnju njegovu objektivnost"

"Glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić potvrdio je da je slobodni zidar, no on formalno-pravno nije u sukobu interesa, jer ne postoji niti jedan zakon koji glavnom državnom odvjetniku brani da bude član nekog udruženja ili član masonske lože“, rekao je reporter Dnevnika Nove TV Andrija Jarak.

"No, nedvojbeno je da je glavni državni odvjetnik u problemu i da bi bio na puno sigurnijem terenu i u puno komotnijoj poziciji da nije član masonske lože. Zašto? Zato što svaki sljedeći izvidi ili predistražne radnje ili sama istraga u kojoj se pojavi ime i prezime nekoga tko je član masonske lože može dovesti u pitanje njegovu objektivnost, sukob interesa, nepristranost u tome i samu moralnu upitnost tog članstva.

Glavni državni odvjetnik bi trebao biti potpuno neovisan, izbjegavati bilo kakav aktivizam, članstvo u političkoj stranci ili čak udruzi građana koja se bavi humanitarnim radom ili zaštitom životinja, kako bi izbjegao pitanje je li u sukobu interesa i je li objektivan.

Bilo je puno prigovora kada se glavni državni odvjetnik pojavi s nekim u javnosti tko je pod istragom ili tko je pod kaznenim progonom. Nemoguće je izbjeći takvo pojavljivanje, jednostavno smo mala zemlja i to toliko nije upitno. No, ovdje doista klizi u jednu situaciju da mu se to može zamjeriti.

Ova priča ide dalje. Sada postoje dva kraka. Jelenić kaže da je Nikica Gabrić od njega tražio uslugu, a Gabrić prijeti snimkom razgovora i kaže da je glavni državni odvjetnik njega tražio jednu uslugu“, kazao je Jarak i dodao da će se tek vidjeti kako će se sve riješiti.

U kojim se slučajevima može razriješiti glavni državni odvjetnik?

Zakon propisuje kako se glavni državni odvjetnik može razriješiti u sljedećim slučajevima: na vlastiti zahtjev, ako postane trajno nesposoban za obavljanje dužnosti, ako protiv njega bude pravomoćno potvrđena optužnica za kazneno djelo, ako nezakonito obavlja svoju dužnost, ako svojim postupanjem nanese štetu ugledu državnog odvjetništva ili državnoodvjetničke dužnosti, ako ne poduzima mjere iz svojih ovlasti za učinkovit rad državnog odvjetništva, ako bez opravdanog razloga ne ostvaruje program rada te ako državno odvjetništvo ne ostvaruje zadovoljavajuće rezultate rada.

Prijedlog za razrješenje podnosi Vlada, a o samom razrješenju odlučuje Hrvatski sabor, uz prethodno mišljenje nadležnog saborskog odbora.